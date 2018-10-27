St. Pauli - Holstein Kiel maç önü

St. Pauli ve Holstein Kiel, 28 Ekim 2018 Pazar günü Almanya 2. Bundesliga maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 15:30. Maç öncesi St. Pauli 19 puanla 4. sırada, Holstein Kiel 13 puanla 12. sırada bulunuyor. St. Pauli, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Holstein Kiel, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 441 kodlu maçta; İddaa oynayanlar St. Pauli kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 3.10, Holstein Kiel sahadan galip ayrılırsa 2.50 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

St. Pauli son hafta oynanan Duisburg maçında 2-0 yenildi.

Holstein Kiel, Eintracht Braunschweig karşılaşmaında 6-2 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 1 mağlubiyet alan St. Pauli, 10 gol attı ve 7 gol yedi.

Holstein Kiel, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Holstein Kiel, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.

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