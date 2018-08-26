Stal Mielec - Tychy 71 maçı ne zaman?

Polonya 1.Lig maçında Stal Mielec ile Tychy 71, 27 Ağustos 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:00. Maç öncesi Stal Mielec 9 puanla 6. sırada, Tychy 71 8 puanla 9. sırada bulunuyor. Stal Mielec son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Tychy 71, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 758 kodlu maçı oynayanlar; Stal Mielec galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 2.80, Tychy 71 galibiyet oranı 2.60.

Stal Mielec son hafta oynanan Podbeskidzie Bielsko Biala maçında 0-4 yenildi.

Tychy 71, Zaglebie Sosnowiec karşılaşmaında 0-2 kazandı.

Stal Mielec, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 1 gol yedi.

Tychy 71 ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Tychy 71, 2 gol atarken 3 gol yedi.

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