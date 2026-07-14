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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Stanimir Stoilov: Transfer çalışmalarımız devam ediyor

        Stanimir Stoilov: Transfer çalışmalarımız devam ediyor

        Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov: "Kulübümüzün bir iki transferle ilgili girişimleri devam ediyor. Bu sürecin bir an önce tamamlanmasını, yeni oyuncuların aramıza katılarak takımdaki rekabet ortamını artırmasını umuyorum" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 14:55 Güncelleme:
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        "Transfer çalışmalarımız devam ediyor"

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıklarını Slovenya’nın Bled kentinde sürdürmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Stanimir Stoilov, basın mensuplarıyla bir araya gelirken, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bulgar çalıştırıcı, transfer çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

        "ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

        Sezon hazırlıklarının son derece verimli geçtiğini ve takımın yüksek dinamizme ulaşması gerektiğini belirten Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, "Oyuncularımız şu ana kadar oldukça verimli bir şekilde çalışıyor. Takım halinde fiziksel, bireysel ve taktiksel çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bir hazırlık maçı oynadık ancak bu müsabaka, gerçek seviyemizi görmemiz adına şüphesiz yeterli değil. Bizim futbol tarzımızda yüksek dinamizm ve agresiflik büyük önem taşıyor; bu nedenle tüm oyuncularımızın bir an önce takım halinde bu yüksek dinamizme kavuşması gerekiyor. Çalışmalarımızı şu anda bu doğrultuda sürdürüyoruz" dedi.

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        "TRANSFER ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

        Transfer süreçlerinin devam ettiğini ve lige zorlu bir fikstürle başlayacaklarını vurgulayan Stoilov, "Kulübümüzün bir iki transferle ilgili girişimleri devam ediyor. Bu sürecin bir an önce tamamlanmasını, yeni oyuncuların aramıza katılarak takımdaki rekabet ortamını artırmasını umuyorum. Transferlerin hızlı bir şekilde gerçekleşeceğine inanıyorum ancak tam olarak ne zaman sonuçlanacağını bilemiyorum. Şu an için çalışmalar sürüyor. Bizim için en önemli husus, lige iyi bir başlangıç yapabilmek. Sizin de gördüğünüz gibi bizi zor bir maç fikstürü bekliyor; ligin başında iki önemli deplasman müsabakasına çıkacağız. Dolayısıyla hızlı bir şekilde maksimum puana ulaşmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

        "KIŞ TRANSFERLERİNDEN İSTEDİĞİMİZ KATKIYI ALAMADIK"

        Geçen sezon yaşanan sakatlıkların ve kış transferlerinin takıma olan etkilerini değerlendiren Stoilov, "Bu durumun nedenleri arasında ilk olarak o dönemde yaşadığımız birkaç önemli sakatlığı gösterebiliriz. Bunun yanı sıra, kış transfer döneminde kadromuza dahil ettiğimiz oyuncular, takımdaki rekabet ortamına istediğimiz düzeyde katkı sağlayamadı. Buna rağmen buradayız, elimizden geleni yaptık ve iyi işler ortaya çıkardık. Ancak bu sezon çok daha başarılı olmak adına çalışmalarımıza daha büyük bir gayretle devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

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        "GÖZTEPE'NİN SON İKİ SEZONDA ELDE ETTİĞİ BAŞARILARI YAKALAMAK KOLAY DEĞİL"

        Göztepe'nin son iki sezondaki başarısını sürdürmek ve takımı ligde daha iyi bir noktaya taşımak için çalışacaklarını aktaran Stoilov, "Genel anlamda bakıldığında, Göztepe'nin son iki sezonda elde ettiği başarıları yakalamak kolay değil. Büyük zorluklar yaşadık ancak çok önemli maçlar kazanarak kritik puanlar topladık. Şimdi yeniden çalışmalarımızı sürdürüp, bu yıl ligi daha iyi bir konumda bitirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" açıklamasında bulundu.

        "SEZON SONU İSTEDİĞİMİZ YERDE OLMAK İSTİYORUZ"

        Sezon sonu hedeflerine ulaşmayı umduklarını ve Türk oyuncu arayışlarının devam ettiğini ifade eden Stoilov, "En önemlisi, sezonun son günü geldiğinde hedeflediğimiz noktaya ulaşabilmek ve istediğimiz yerde bulunabilmektir; bu sene bunu başaracağımızı umuyorum. Mevcut statü bu şekilde ve bizim de bu kurala uyma mecburiyetimiz bulunuyor. Bu kurallar konusunda bir uzman olmadığım için fazla bir yorum yapamam; ancak Türk oyuncu arayışımızın sürdüğünü belirtebilirim. Türk oyuncuların transfer maliyetleri oldukça yüksek" diye konuştu.

        Yüksek transfer maliyetleri sebebiyle altyapı oyuncularına yönelmeyi tercih ettiğini vurgulayan Teknik Direktör Stoilov, "Bu maliyetler karşısında altyapıdan oyuncuları as takıma dâhil etmeyi ve onları denemeyi tercih ediyorum. Tabii ki bu oyuncuların takıma uyum sağlamaları birkaç yıl sürebiliyor. Türk oyuncular maalesef çok pahalı ve bu yüksek maliyetlerine rağmen her zaman istenilen seviyede olmayabiliyorlar" diyerek sözlerini noktaladı.

        JANDERSON: "ÇALIŞMALARIMIZ İSTEDİĞİMİZ GİBİ GİDİYOR"

        Yeni sezon çalışmalarının başladığını ve hedeflerinin geçen sezonun üzerine koymak olduğunu belirten Janderson, "Çok şükür çalışmalarımız istediğimiz gibi gidiyor. Buraya gelerek sıkı çalışmalara ve yeni sezona hazırlıklarımıza başladık. Tabii ki hedeflerimiz geçen sezon yaptıklarımızı ikiye katlamak, katlayarak ilerlemek" dedi.

        Sezona hem zihinsel hem de fiziksel olarak en iyi şekilde giriş yapmayı amaçladıklarını vurgulayan Janderson, "Bireysel olarak da bu sezona daha sıkı çalışarak başlıyoruz. Umarım takımıma en iyi şekilde yardımcı olabilirim. Mental olarak da fiziksel olarak da en iyi şekilde sezona başlayacağız, hedefimiz bu. Buraya, Avrupa'ya elimizden gelenin en iyisini yapmak ve kulübümüz için en iyisini ortaya koymak adına geliyoruz" şeklinde konuştu.

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