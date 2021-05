1977 yılında yayınlanan ilk filmden bu yana bir kült haline gelen Star Wars'un hayranları bu özel seriyi kutlamak için gayri resmi olarak 4 Mayıs tarihini belirledi. Star Wars Günü ne demek? 4 Mayıs neden Star Wars Günü? Dünya Star Wars Günü nedir? İşte detaylar...

STAR WARS GÜNÜ GOOGLE SÜRPRİZİ

Bugüne özel Google çok ilginç bir doodle hazırladı. Google'a 'Star Wars Günü' yazıldığında kullanıcılar Star Wars temalı konfeti ile karşılanıyor.

STAR WARS GÜNÜ NEDİR?

4 Mayıs, filmde fenomen haline gelmiş "May the force be with you. - Güç seninle olsun." repliğinin okunuşuyla ilgili yapılan kelime oyunu dolayısıyla (May the fourth be with you) Star Wars günü olarak kabul edildi. (Luke Skywalker günü olarak da bilinir.)

Filmin klasik "May the force be with you" (Güç seninle olsun) cümlesindeki 'force' (güç) kelimesi ile 'fourth' (dördüncü) kelimesinin okunuşunun benzerliği ve orijinal cümlede dilek ifade eden 'may'in aynı zamanda 'Mayıs' anlamına gelmesinden yola çıkılarak "May the fourth be with you" denilerek bir kelime esprisi yapılıyor.

Bu kelime esprisinin dolayı da 4 Mayıs dünya Star Wars günü olarak kutlanıyor.