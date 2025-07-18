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        Starsailor Ekim ayında İstanbul'da

        "Love Is Here", "Alcoholic" ve "Silence Is Easy" gibi unutulmaz parçalarıyla tanına İngiliz rock grubu Starsailor, 25. yıl turneleri kapsamında 24 Ekim'de Zorlu PSM'de müzikseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2025 - 10:28 Güncelleme: 18.07.2025 - 10:28
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        Starsailor Ekim ayında İstanbul'da
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        Efsanevi İngiliz rock grubu Starsailor, 24 Ekim akşamı %100 Müzik katkılarıyla Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde müzikseverlerle buluşuyor. 2000’li yılların başında yayımladıkları “Love Is Here” albümüyle adlarını geniş kitlelere duyuran grup, “Alcoholic” ve “Good Souls” gibi parçalarla dönemin müzikal ruhunu yansıtıyor. James Walsh’un liderliğinde kurulan, yıllar içinde “Silence Is Easy” ve “In the Crossfire” gibi hitlerle melankolik melodilerle örülü bir müzik evreni kuran Starsailor, 25. yıl özel turneleri kapsamında İstanbul'a gelecek.

        Starsailor, yeni albümleri Where The Wild Things Grow ile geçmişin izlerini günümüz anlatımıyla buluştururken, albümde yer alan “Heavyweight” gibi parçalar duygusal yoğunluğu ve sanatsal duruşu öne çıkarıyor. Starsailor, Zorlu PSM konserinde hem yeni şarkılarına hem de yıllar içinde klasikleşen parçalarına yer vererek dinleyicilere unutulmaz bir gece sunmaya hazırlanırken, 25. yıl özel performanslarıyla müzikseverlere müthiş bir müzikal şölen yaşatmak için müzikseverlerle buluşmaya geliyor. Konserinin biletleri passo.com.tr’de satışa çıktı.

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        #Zorlu PSM
        #Starsailor
        #konser
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