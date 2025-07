Starsailor Ekim ayında İstanbul'da "Love Is Here", "Alcoholic" ve "Silence Is Easy" gibi unutulmaz parçalarıyla tanına İngiliz rock grubu Starsailor, 25. yıl turneleri kapsamında 24 Ekim'de Zorlu PSM'de müzikseverlerle buluşacak

