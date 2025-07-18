Resmi Gazete'de yayımlandı: Kredilerde KKDF kesinti oranı yüzde 1 oldu
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile kredi kullanımında yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi. Karara göre, bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılan döviz ve altın kredilerinde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) kesintisi oranı yüzde 1 olarak belirlendi
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan KKDF kesintisi hakkında Cumhurbaşkanı kararına göre, bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılan diğer kredilerde KKDF kesintisi oranı döviz ve altın kredilerinde yüzde 1, diğerlerinde yüzde 0 olarak belirlendi.
Kararla ayrıca, faktoring şirketleri ile finansal kiralama şirketlerine yurt içinden kullandırılan döviz kredilerinde KKDF kesintisi oranı da yüzde 0 olarak tespit edildi.
Uygulama 18 Temmuz itibariyle başlamış olacak.