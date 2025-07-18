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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Resmi Gazete'de yayımlandı: Kredilerde KKDF kesinti oranı yüzde 1 oldu - İş-Yaşam Haberleri

        Resmi Gazete'de yayımlandı: Kredilerde KKDF kesinti oranı yüzde 1 oldu

        Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile kredi kullanımında yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi. Karara göre, bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılan döviz ve altın kredilerinde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) kesintisi oranı yüzde 1 olarak belirlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2025 - 08:25 Güncelleme: 18.07.2025 - 08:41
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        Kredilerde KKDF kesinti oranı bellirlendi
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        Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan KKDF kesintisi hakkında Cumhurbaşkanı kararına göre, bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılan diğer kredilerde KKDF kesintisi oranı döviz ve altın kredilerinde yüzde 1, diğerlerinde yüzde 0 olarak belirlendi.

        Kararla ayrıca, faktoring şirketleri ile finansal kiralama şirketlerine yurt içinden kullandırılan döviz kredilerinde KKDF kesintisi oranı da yüzde 0 olarak tespit edildi.

        Uygulama 18 Temmuz itibariyle başlamış olacak.

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