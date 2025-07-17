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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi Beşiktaşlılar, Avrupa heyecanını HT Spor'da yaşayacak! - Futbol Haberleri

        Beşiktaşlılar, Avrupa heyecanını HT Spor'da yaşayacak!

        Futbolun heyecanı HT Spor'da yaşanmaya devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Beşiktaş ile Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk arasında oynanacak mücadele HT Spor ekranlarında naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2025 - 21:36 Güncelleme: 17.07.2025 - 21:55
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        Beşiktaşlılar, Avrupa heyecanını HT Spor'da yaşayacak!
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        Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor. Arda Turan'ın teknik direktörlük görevini yürüttüğü Ukrayna ekibi Shakhtar Donetks, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Beşiktaş'ın rakibi oldu.

        Dev karşılaşma HT Spor ekranlarında naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        Beşiktaş ile Shakhtar Donetsk arasındaki 2. eleme turu müsabakaları, 24 ve 31 Temmuz'da oynanacak.

        Siyah-beyazlıların rakibini belirleyen 1. eleme turu rövanş mücadelesinde Shakhtar Donetsk, deplasmanda Finlandiya temsilcisi Ilves ile karşılaştı.

        İlk maçı 6-0 kazanan Shakhtar Donetsk, rövanştaki 0-0'lık beraberliğin ardından adını 2. eleme turuna yazdırdı.

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        HT SPOR CANLI

        Uydu Bilgileri: 42° Doğu Uydusu, Batı Beam

        Frekans: 11837 Vertical (Dikey)

        Sembol Oranı: 30000

        HT Spor'u izleyebileceğiniz frekans ve platformlar:

        Türksat 4A 11837 V 30000 2/3

        Digitürk: 75. Kanal

        D-Smart: 79. Kanal

        Tivibu: 87. Kanal

        Kablo TV: 227. Kanal

        TV+ : 73. Kanal

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