Danıştay'dan zorunlu din dersine onay

İstanbul’da ikamet eden bir aile, ilkokul 4. sınıf öğrencisi çocuklarının zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf tutulması istemiyle 5 Ekim 2017’de İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne başvuruda bulundu.

Ancak İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 11 Ekim 2017 tarihli kararla bu talebi reddetti. Kararda, din kültürü dersinin ilköğretim ve lise düzeyinde zorunlu dersler arasında yer aldığı hatırlatıldı. Bu gelişme üzerine aile, söz konusu başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle dava açtı.

Dava, Danıştay 8. Dairesi tarafından 7 Kasım 2022 tarihinde karara bağlandı. Mahkeme, davayı reddetti. Kararda, Anayasa’nın 24. maddesi uyarınca Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin zorunlu olduğu vurgulandı. AİHM ve Anayasa Mahkemesi’nin daha önce verdiği kararların ise yalnızca müfredatla ilgili değişikliklere işaret ettiği belirtildi. Ailenin temyiz başvurusu üzerine dosya, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na taşındı.

Kurul, oy çokluğuyla temyiz talebini reddetti. Kararda, Danıştay 8. Dairesi’nin verdiği ret kararında hukuka aykırılık bulunmadığı ifade edildi. Kurulun gerekçeli kararında dikkat çeken değerlendirmeler yer aldı. Öne çıkan başlıklar şöyle:

"UYGULAMA ANAYASAL DAYANAKLI"

Dava konusu muafiyet başvurusunun reddi, Anayasa’nın 24. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle, ebeveynlerin eğitim ve öğretimde dini ve felsefi inançlarına saygı gösterilmesini isteme hakkına yapılan müdahale, belirli ve öngörülebilir bir anayasal hükme dayandığı için yasal çerçevede kabul edilmiştir.

"MEŞRU AMAÇ" VURGUSU

Anayasa, din hizmetlerini toplumsal bir ihtiyaç olarak kabul etmekte ve bu hizmetlerin devlet eliyle karşılanmasını öngörmektedir. 24. madde uyarınca, din eğitimi ve öğretimi devletin gözetim ve denetimi altında sunulmalıdır. Laiklik ilkesi, hem dinin devlet işlerine yön vermesini engellemekte, hem de dini hizmetlerin devlet eliyle yürütülmesine imkân tanımaktadır.

"DİNİ İSTİSMARA KARŞI KORUMA"

Din ve ahlak öğretiminin devletin kontrolünde yürütülmesi, dini duyguların istismar edilmesini önlemeye yönelik zorunlu bir toplumsal gereksinimdir. Anayasa’nın ilgili maddesinin hazırlanma sürecinde Danışma Meclisi gerekçesinde de bu ihtiyaç açıkça dile getirilmiştir.

"ÇOĞUNLUK İNANCINA AĞIRLIK VERİLEBİLİR"

Zorunlu ders kapsamında verilen bilgiler, bireylerin dini veya felsefi inançlarına karşı düşünceler içerse de bu durum, eğitim hakkının ihlali anlamına gelmez. Ders içeriği, ülkenin sosyolojik yapısı ve tarihsel birikimi dikkate alınarak hazırlanmakta; çoğunluğun inancına daha fazla yer verilebilmektedir. Bu durum, farklı inançlara saygı gösterilmediği anlamını taşımaz.