Türkiye gruptan nasıl çıkar?

A Milli Takımımız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki sekizinci maçında Letonya'yı 90+8'de Burak Yılmaz'ın penaltıdan attığı golle 2-1 mağlup etti. Norveç'i takibini ve 2022 Dünya Kupası umutlarını sürdüren Ay-yıldızlılar maç sonu büyük sevinç yaşadı. Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz da maçın ardından duygusal anlar yaşadı.

90+7'de Burak Yılmaz'ın yerde kalmasıyla birlikte gözler de hakeme döndü. VAR incelemesi sonrasında hakem beyaz noktayı gösterirken kritik anda topun başına geçen kaptan ay-yıldızlılara 3 puanı getirdi. Maçın son anları büyük heyecana sahne olurken A Milli Takımın başında ikinci maçına çıkan Stefan Kuntz ilk galibiyetini aldı. Zaferin ardından futbolculara yürüyen Alman çalıştırıcı duygulandı ve gözyaşlarına hakim olamadı.