        Steinmeier'den zorunluk askerlik açıklaması | Dış Haberler

        Steinmeier'den zorunluk askerlik açıklaması

        Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, zorunlu askerliğe dair açıklamasında "Bence uzun vadede en adil çözüm, bazılarının orduda, bazılarının ise sosyal hizmette görev yapacağı herkes için zorunlu hizmet dönemi olacaktır." ifadelerine yer verdi

        Giriş: 13.11.2025 - 01:08 Güncelleme: 13.11.2025 - 01:11
        Steinmeier'den zorunluk askerlik açıklaması
        Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, ülkede zorunlu askerlikten yana olduğunu yineledi.

        Steinmeier, Federal Ordu'nun (Bundeswehr) 70. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Berlin'de düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "Savunma kapasitemizi artırmak için ordumuzun artık daha fazla askere ihtiyacı var. Bence uzun vadede en adil çözüm, bazılarının orduda, bazılarının ise sosyal hizmette görev yapacağı herkes için zorunlu hizmet dönemi olacaktır." dedi.

        Cumhurbaşkanı, Savunma Bakanı Boris Pistorius’un yeni askerlik yasası hazırlıklarına değinerek, “Bu yönde kısa süre içinde yeni bir askerlik hizmeti yasası ile doğru adımların atılacağına inanıyorum.” diye konuştu.

        Ukrayna savaşının Avrupa barış düzenine de bir saldırı olduğunu vurgulayan Steinmeier, "Biz Avrupalılar ve özellikle biz Almanlar, askeri savunma yeteneklerimizi güçlendirmeliyiz ve bunun için güçlü ve donanımlı bir orduya ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

        Rusya'nın, NATO'nun kararlılığını sınadığını kaydeden Steinmeier, şunları dile getirdi:

        "Biz Almanlar bu yeni meydan okumayı kabul etmeli ve askeri gücümüzü hızla geliştirmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Savaş açmak için değil, savaş açmaktan kaçınmak için. Askeri güç, diplomasi ve dış politikanın yerine geçmez, aksine ciddiye alınmanın ve başkalarını bize saldırmaktan caydırmanın bir yoludur. Etkili caydırıcılığa katkımız artık gereklidir."

        "Savunma ve caydırıcılık gücümüzü kararlı ve tereddütsüz şekilde güçlendirmeliyiz"

        Savunma Bakanı Pistorius da törende yaptığı konuşmada, caydırıcılığın önemine vurgu yaparak, “Savunma ve caydırıcılık gücümüzü kararlı ve tereddütsüz şekilde güçlendirmeliyiz. Savunmaya hazır bir ordunun anlamı budur.” şeklinde konuştu.

        Pistorius, ordunun “demokrasiye sıkı sıkıya bağlı, hukuka ve özgürlüğe adanmış, parlamentonun denetimi altındaki bir ordu” olduğunu kaydetti.

        Federal Meclis Başkanı Julia Klöckner ise Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr) özgürlüğün koruma mekanizması olarak nitelendirerek, "Ordumuz bir güç sembolü değil, dış tehditlere karşı demokrasimizin hava yastığıdır." dedi.

        Almanya'da 12 Kasım 1955 Federal Ordu'nun kuruluş tarihi olarak kabul ediliyor.

        *Fotoğraf: EPA-EFE/FILIP SINGER, temsilidir

