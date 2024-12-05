Stellantis yeni yönetimini duyurdu

Carlos Tavares'in sürpriz istifası ile sarsılan otomotiv grubu Stellantis, yeni daimi İcra Kurulu Başkanı’nı atama sürecinin tüm hızıyla devam ettiğini bildirdi.

2025 yılının ilk yarısında tamamlanacak olan süreci Yönetim Kurulu Özel Komitesi yönetecek.

Yeni CEO ataması tamamlanırken, değişen organizasyon yapılanmasının da yürürlüğe gireceği kaydedildi.

Bu kapsamda Geçici İcra Komitesi (IEC), Yönetim Kurulu adına şirketin yönetimi ve denetiminden sorumlu olacak. IEC'ye John Elkann başkanlık edecek. Komite'deki isimler ise şu şekilde belirlendi; • Arnaud DEBOEUF: Üretim ve Tedarik Zinciri • Xavier CHÉREAU: İnsan Kaynakları • Ned CURIC: Mühendislik ve Teknoloji, Yazılım ve Free2move • Antonio FILOSA: Amerika (Kuzey ve Güney Amerika) Bölgeleri, Chrysler, Dodge, Jeep, Ram ve Maserati Tasarım dahil Kuzey Amerika Tasarım Organizasyonu

• Beatrice FOUCHER: Planlama • Jean-Philippe IMPARATO: Genişletilmiş Avrupa, Pro One ve Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS, FIAT, Lancia, Opel ve Peugeot. Avrupa Tasarım Organizasyonu da bu pozisyona raporlama yapacak. • Douglas OSTERMANN: Finans • Maxime PICAT: Satın Alma ve Tedarikçi Kalitesi ve Leapmotor International ile birlikte Çin ve Orta Doğu & Afrika, Hindistan & Asya Pasifik

• Philippe DE ROVIRA: Bağlı Kuruluşlar Başkan yardımcıları IEC'yi destekleyecek ve doğrudan başkana raporlama yapacaklar: • Bertrand BLAISE: İletişim ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk • Olivier BOURGES: Müşteri Deneyimi • Giorgio FOSSATI: Baş Hukuk Danışmanı • Santo FICILI: Alfa Romeo'ya ek olarak Maserati • Olivier FRANCOIS: Fiat, Abarth ve DS'ye ek olarak Pazarlama