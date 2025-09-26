Habertürk
        Haberler Magazin Steve Buscemi, İstanbul'da

        ABD'li ünlü oyuncu yönetmen Steve Buscemi bir film projesi için İstanbul'a geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2025 - 23:04 Güncelleme: 26.09.2025 - 23:04
        Ünlü oyuncu İstanbul'da
        'Rezervuar Köpekleri', 'Fargo', 'Boardwalk Empire' gibi birçok dizi ve filmde rol alan ABD’li ünlü oyuncu yönetmen Steve Buscemi bir film projesi için İstanbul’a geldi.

        Steve Buscemi, sevgilisi Karen Ho, kahvaltı yaptıktan sonra kahvelerini boğaza karşı yudumlarken İstanbul’a hayranlıklarını dile getirdi.

        Ünlü oyuncu için Vakko Hotel Sumahan Bosphorus'un iki katlı, bahçeli, buhar banyolu ‘Alya’ adlı 70 metrekarelik süiti rezerve edildi. Gelmeden önce antialerjik buhar temizliği yapılan odasına yine anti alerjik yastıklar konuldu.

        Türk hamamında terapi alan Steve Buscemi, sevgilisiyle birlikte kendisine tahsis edilen tekne turu yaparken Boğaziçi'ne hayran kaldı.

