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        Haberler Dünyadan Steve Buscemi yeni rolü için bambaşka biri oldu - magazin haberleri

        Steve Buscemi yeni rolü için bambaşka biri oldu

        'Wednesday' dizisinin ikinci sezonuna dâhil olan usta oyuncu Steve Buscemi, yeni rolü için tanınmaz hale geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.06.2025 - 17:33 Güncelleme: 19.06.2025 - 17:33
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        Bambaşka biri oldu
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        Popüler korku dizisi 'Wednesday'in ikinci sezonu için hazırlıklar sürerken, usta oyuncu Steve Buscemi'nin de diziye dâhil olduğu öğrenildi. 67 yaşındaki oyuncunun dizideki ilk görüntüsü ortaya çıktı.

        Steve Buscemi, dizide Nevermore Akademisi'nin eski müdürü 'Larissa Weems'in (Gwendoline Christie) yerini alacak olan yeni müdür 'Barry Dort'u canlandırıyor.

        ABD'li oyuncu bu rol için bambaşka birine dönüştü.

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        Daha önce 'Rezervuar Köpekleri' (Reservoir Dogs), 'Fargo ve Stalin'in Ölümü' (The Death of Stalin) gibi filmlerde rol alan Buscemi, daha önce 'Boardwalk Empire', 'The Sopranos' gibi dizilerde de boy göstermişti.

        Jenna Ortega'nın başrolde yer aldığı, Emma Myers, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzman gibi oyuncuların rol aldığı 'Wednesday'in yeni sezonuna Buscemi'nin yanı sıra Billie Piper, Noah Taylor, Thandiwe Newton, Frances O’Connor, Haley Joel Osment, Christopher Lloyd ve Lady Gaga katıldı.

        1938'de New Yorker'da karikatür olarak başlayıp 1960'larda televizyon dizisi ve 1990'larda film serisi olarak uyarlanan 'Addams Ailesi'nin (Addams Family) yeniden uyarlaması olan 'Wednesday'in yeni sezonu, iki parça halinde yayınlanacak. İlk kısım 6 Ağustos'ta, ikinci kısım 3 Eylül'de gösterilecek.

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