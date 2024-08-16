Stonehenge'deki taşlardan biri İskoçya'dan getirilmiş olabilir İngiliz ve Avustralyalı bilim insanlarının katkısıyla yapılan araştırma, İngiltere'nin Salisbury kentinde bulunan, 4 ya da 5 bin yıllık olduğu tahmin edilen Stonehenge'deki taşlardan birinin İskoçya'dan getirilmiş olabileceğini ortaya koydu

Anadolu Ajansı Giriş: 16.08.2024 - 09:14 Güncelleme: 16.08.2024 - 09:17 facebook

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