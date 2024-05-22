"Stres reflüyü tetikliyor"

Beslenme alışkanlıklarının reflü üzerindeki etkilerinden bahseden Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Tülin Kendir Koçak, “Stres altında olan kişiler genellikle sağlıksız beslenme alışkanlıklarına yönelebilirler. Fast food, yağlı ve baharatlı yiyecekler reflüyü tetikler. Stres sindirim sisteminin normal çalışmasını da etkileyerek bağırsak sağlığını bozabilir. Bu da mide boşaltım hızını artırarak reflü riskini artırabilir” dedi.

"STRESİ HAYATIMIZDAN ÇIKARMALIYIZ" Stresi azaltmanın ve stresle başa çıkmanın reflü yönetiminde etkili bir strateji olduğunu belirten Uzm. Dr. Koçak, “Egzersiz yapmak, stresi azaltmanın en etkili yollarından biridir. Günlük olarak yapılacak yürüyüşler, yoga veya spor aktiviteleri vücudu dengelemeye yardımcı olabilir.