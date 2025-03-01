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        Haberler Spor Futbol Almanya Stuttgart: 1 - Bayern Münih: 3 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Stuttgart: 1 - Bayern Münih: 3 | MAÇ SONUCU

        Almanya Bundesliga'nın 24. haftasında Stuttgart sahasında Bayern Münih'i ağırladı. 4 gol çıkan mücadeleyi konuk takım 3-1 kazandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2025 - 00:42 Güncelleme: 01.03.2025 - 00:42
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        B. Münih geriden gelerek kazandı
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        Almanya Bundesliga'nın 24. hafta açılış maçında lider Bayern Münih deplasmanda Stuttgart'a konuk oldu. Mücadeleyi Bavyera temsilcisi 3-1 kazandı.

        B. Münih'e galibiyeti getiren golleri Michael Olise, Leon Goretzka ve Kingsley Coman kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü ise Angelo Stiller'dan geldi.

        Bu sonucun ardından Bayern Münih 61 puana yükseldi. 3 maçtır kazanamayan Stuttgart ise 36 puanda kaldı.

        Ligin 25. haftasında Bayern Münih sahasında Bochum'u ağırlayacak. Stuttgart ise deplasmanda Holstein Kiel'e konuk olacak.

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