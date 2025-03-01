Stuttgart: 1 - Bayern Münih: 3 | MAÇ SONUCU
Almanya Bundesliga'nın 24. haftasında Stuttgart sahasında Bayern Münih'i ağırladı. 4 gol çıkan mücadeleyi konuk takım 3-1 kazandı.
Almanya Bundesliga'nın 24. hafta açılış maçında lider Bayern Münih deplasmanda Stuttgart'a konuk oldu. Mücadeleyi Bavyera temsilcisi 3-1 kazandı.
B. Münih'e galibiyeti getiren golleri Michael Olise, Leon Goretzka ve Kingsley Coman kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü ise Angelo Stiller'dan geldi.
Bu sonucun ardından Bayern Münih 61 puana yükseldi. 3 maçtır kazanamayan Stuttgart ise 36 puanda kaldı.
Ligin 25. haftasında Bayern Münih sahasında Bochum'u ağırlayacak. Stuttgart ise deplasmanda Holstein Kiel'e konuk olacak.