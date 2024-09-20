Su altında net bir şekilde görmek neden zordur?
Denize veya havuza girdiğimizde suyun altında gözlerimizi açmak ve normal bir şekilde görebilmek isteriz. Fakat istediğimiz gibi uzun ve net bir görüş sağlayamayız. Çok kısa bir mesafeyi bulanık bir şekilde görürüz. Peki, bunun nedenleri nelerdir? İşte detaylar...
Suya girdiğimiz zaman oluşan görme bulanıklığını hepimiz yaşamışızdır. Adeta gözlerimizde bir problem varmış gibi hissederiz. Aslında asıl sorun suyun altında meydana gelmektedir. İşte suyun altında neden net bir şekilde göremediğimizin sebepleri...
Su altında değişen görüntü
Eğer bir yüzücüyseniz, bu sorunla anında ilişki kuracaksınız. Su altına daldığınız anda, görüşünüz dramatik bir değişime uğrar. Her şey daha sönük görünmeye başlar ve çok uzağa bakamazsınız. Aynı etki, başınızı suyla dolu bir kovaya (başınızı alabilecek kadar büyük) daldırdığınızda da gözlemlenebilir.
Başınızı bir kova veya küvetin içine daldırdığınızda yalnızca belirli bir mesafeye bakabilmenize rağmen, görüşünüzün su yüzeyinin üstünde olduğundan oldukça farklı olduğunu fark edeceksiniz. Su altında olmak, görüşümüz üzerinde neden bu kadar dramatik bir etkiye sahip?
Işığın kırılması
Işık bir ortamdan diğerine geçtiğinde hafifçe bükülür. Bu olguya ışığın kırılması denir. Bu, ışığın genellikle farklı ortamlarda biraz farklı hızlara sahip olmasından kaynaklanır. Örneğin, ışığın sudaki hızı vakumdaki hızının dörtte üçüne düşer. Bu nedenle, suya girerken (veya çıkarken) bükülüyormuş gibi görünür.
Kırılma indeksi
Kırılma indisi, ışığın farklı ortamlardaki hızının bir göstergesidir. Örneğin suyun kırılma indisi 1,33'tür. Bu, ışığın vakumdaki hızının, sudaki ışık hızından 1,33 kat daha hızlı olduğu anlamına gelir.
Bir ortamın kırılma indisi ne kadar yüksekse, ışık havadan (veya söz konusu ortamdan daha küçük kırılma indisine sahip bir ortamdan) içeri girdiğinde o kadar fazla kırılır.
Işığın kırılması sualtı görüşümüzü nasıl etkiler?
Görme, normal koşullarda veya su altında olsun, tamamen insan gözünün tasarım şekli tarafından etkilenir. İnsan gözü üç bölüme ayrılabilir: Dış, orta ve iç göz.
Kornea ve ışık kırılması
Dış gözün bir bileşeni olan kornea, gelen ışığı göz küresinin arkasına odaklamaya yardımcı olur. Kornea, ışığın göz içine girmesi için ilk kırılma noktasıdır. Orta kısım, sıvı bir tabaka ile çevrili bir mercekten oluşur.
Retina: Gözün iç yapısı
İç gözün en önemli bileşeni, gördüğümüz her şeyin en sonunda yansıtıldığı ve optik sinir aracılığıyla daha fazla işlenmek üzere beyne gönderildiği retina adı verilen ekrandır. Retina, gözün arka kısmında yer alır ve ışığın oluşturduğu görüntüyü işler.
Işık ve görüntü oluşumu
Etrafımızda gördüğümüz her şey ışığı yansıtır. Kornea, ışığı hafifçe büker ve bunu merceğe iletir. Mercek, ışık ışınlarını retinaya odaklar. Bu süreç normal koşullar altında saat gibi işler; ancak su altında daldığınızda tüm senaryo dramatik bir şekilde değişir.
Su altında görüş
Dikkat edin, ışık ışınları normal şartlarda retinada net bir görüntü oluşturmak için iki kez kırılır. Su altında ise yalnızca bir kez kırılarak retinanın arkasında bir yerde görüntü oluşturur. Havanın ve korneanın kırılma indisleri arasındaki fark, gelen ışığı merceğe göndermeden önce bükmeye yetecek kadar önemlidir.
Kırılma indisleri ve görüntü kalitesi
Su ve korneanın kırılma indisleri neredeyse aynıdır; bu da ışığın korneadan bükülmeden merceğe iletildiği anlamına gelir. Mercek, ışığı yalnızca belirli bir yere kadar bükebilir, bu yüzden görüntü retinada değil, bunun yerine arkasında bir yerde oluşur.
Dalgıçların düz dalış maskeleri
Dalgıçların düz dalış maskeleri takmasının nedeni, maskenin penceresinin kullanıcının gözü ile çevresindeki su arasında bir hava tabakası oluşturmasıdır. Bu hava tabakası, ışığın göze girmeden önce bükülmesini kolaylaştırarak net bir görüntü elde edilmesine yardımcı olur.
Kaynak: Scienceabc