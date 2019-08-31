Van Gölü Aktivistleri Derneği, Tuşba Belediyesi ve Arama Kurtarma Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında doğaseverler, tekne ve araçlarla adanın karşısındaki Çarpanak Yarımadası'na geldi.

AA'nın haberine göre hazırlıkların ardından aralarında dalgıçların da olduğu grup Van Gölü'ne girerek yüzmeye başladı.

Yaklaşık bir kilometrelik mesafeyi yüzerek, suyun sığ olduğu noktalarda ise yürüyerek geçen yüzücüler, iki saatte adaya ulaştı.

Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl ikincisini gerçekleştirdikleri etkinliğin güzel görüntüler oluşturduğunu söyledi.

Van Gölü'nün en büyük dördüncü adası olan Çarpanak Adası ve üzerindeki manastırı turizme kazandırmak istediklerini anlatan Akman, "Van Gölü, kentimizin en büyük değeridir. Büyüklüğü itibarıyla da deniz olarak adlandırıyoruz. Suyu şifalıdır. Her yıl binlerce insan gelip burada yüzüyor. Bu nedenle gölümüzü temiz tutmalıyız" dedi.

Vangölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel de aralarında dalgıçların da olduğu 50 kişilik doğasever ile yüzme etkinliği gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Binlerce yıllık geçmişi olan adaya yüzmek için yoğun bir çaba sarf ettiklerini anlatan Özel, "Yaklaşık bir kilometre antik yoldan yüzdük. Yol boyunca suyun altında farklı eserlerle karşılaştık. Amacımız, Van Gölü ve üzerindeki tarihi esere dikkat çekmek. Emeği geçenlere teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.