Özellikle cam şişeler, hem sağlıklı hem de çevre dostu olmalarıyla öne çıkar. Plastik şişelerin uzun vadede suya geçirebileceği zararlı maddelerden uzak durmak için cam şişe tercih etmek, hem sağlığınız hem de sürdürülebilir yaşam açısından büyük avantaj sağlar.

Masanızda ya da çantanızda şık bir cam şişe görmek, gün içinde su içme isteğinizi farkında olmadan artırır.