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        Haberler Gündem Güncel Çanakkale'de su kanalı faciasında flaş gözaltı! - Son dakika haberi

        Çanakkale'de 2 kişinin öldüğü göçükle ilgili kepçe operatörü gözaltına alındı

        Çanakkale'de su kanalı çalışması sırasında meydana gelen faciada 2 kişi hayatını kaybetti. Olayda, kanal açmada görevli olan kepçe operatörlerinden H.K. gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 11:22 Güncelleme: 18.04.2024 - 11:23
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        Su kanalı faciasında flaş gözaltı!
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        Çanakkale'de su kanalı açma çalışması sırasında 2 kişinin öldüğü toprak kaymasıyla ilgili kepçe operatörü gözaltına alındı.

        AA'da yer alan habere göre Lapseki ilçesine bağlı Kangırlı köyünde su kanalı açmak için kazı yapılırken meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin kurtulduğu olayla ilgili olarak jandarma ekiplerince çalışma yapıldı.

        1 KİŞİ KENDİ İMKANLARIYLA KURTULMUŞTU

        Çalışma kapsamında, kanal açmada görevli olan kepçe operatörlerinden H.K. gözaltına alındı. Jandarmaya götürülen H.K'nin işlemleri sürüyor.

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        Kangırlı köyünde dün su kanalı açma çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu Tahir Ödemiş ve Sefer Arslan hayatını kaybetmiş, Refik Bilgiç ise kendi imkanlarıyla kurtulmuştu.

        Fotoğraflar: İHA

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