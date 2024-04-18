Çanakkale'de su kanalı açma çalışması sırasında 2 kişinin öldüğü toprak kaymasıyla ilgili kepçe operatörü gözaltına alındı.

AA'da yer alan habere göre Lapseki ilçesine bağlı Kangırlı köyünde su kanalı açmak için kazı yapılırken meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin kurtulduğu olayla ilgili olarak jandarma ekiplerince çalışma yapıldı.

1 KİŞİ KENDİ İMKANLARIYLA KURTULMUŞTU Çalışma kapsamında, kanal açmada görevli olan kepçe operatörlerinden H.K. gözaltına alındı. Jandarmaya götürülen H.K'nin işlemleri sürüyor. REKLAM