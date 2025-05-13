Subay Nedir, Nasıl Olunur ve Ne İş Yapar? Subay Olma Şartları Neler, Boy-Kilo-Yaş Sınırı Var Mı?

Subay Ne İş Yapar?

Ordunun önemli rütbelerinden biri olan subaylık, en köklü meslek kollarına girer. Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı olan Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapan subaylık ile ilgili merak edilen pek çok nokta var. Öncelikle bazı karışıklıkları önlemek için Türk Silahlı Kuvvetleri’nin içeriği ve rütbeleri hakkında bilgi sahibi olmak gerek. TSK, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı olarak üç gruba ayrılır. TSK rütbeleri ise erden başlayarak orgenerale kadar küçükten büyüğe doğru sıralanır. Her askerin kendi rütbesinden üst rütbeye sahip olan askerin emirlerine uyması gerekir. Askeri rütbeler er ve erbaş, astsubaylar, subaylar ve generaller şeklinde detaylandırılabilir. Astsubaylar, subaylar ve generallerin de kendi için de rütbeleri bulunur. Subay rütbesi, astsubay kıdemli başçavuştan sonra başlar ve tuğgeneral rütbesine kadar sürer. Subaylık rütbeleri şu şekilde sıralanır;

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Albay

Yarbay

Binbaşı

Yüzbaşı

Üsteğmen

Teğmen

Asteğmen

Rütbelerini sıraladığımız subayların görevleri de merak edilen konular arasında yer alır. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde olan kuvvet komutanlıklarına bağlı çalışan subayların birincil görevi, birliğinin hiyerarşisini sağlayabilmektir. Subaylar; er, erbaş, ve astsubayları yönetmekle yükümlülerdir. Bunun yanı sıra subayların görevleri, muharebeyi yönetmek, birlik içinde gerekli iletişimi sağlamak, nöbet hizmeti gibi hizmetleri düzenlemek, birlik içindeki araçları ve silahları yönlendirmek ve kullanıma hazır hale getirmek şeklinde sıralanabilir. Subayların bağlı olduğu kurum, rütbeleri ve görevlerinden kısaca bahsettik. Ancak asıl merak edilen subay olma şartları… Subay olmak isteyen gençler, subay olmak için ne yapmalıyım sorusuna cevap arıyorlar…

Subay Nasıl Olunur? Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı olan subaylık mesleğini tercih etmek isteyenler için çeşitli yollar bulunuyor. Subay olma hayali kuran gençler, subay nasıl olunur sorusuna cevap arıyorlar. Siz de subay olmak için ne yapmalıyım diye merak edenlerdenseniz eğer sizler için subay olma şartlarından bahsedeceğiz. Ancak subay olma şartlarından önce subay nasıl olur sorusunu yanıtlayacağız. Subay olmanın tek bir yolu bulunmuyor. Subaylık mesleğini tercih etmek isteyenler için ilk yöntem, liseden mezun olan adaylara uygun… Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi ile birlikte Milli Savunma Üniversitesi’nin ortak düzenlediği sınava girebilirler. Yerleşmeye hak kazanan öğrenciler eğitimlerini tamamladıktan sonra subay olmaya haz kazanır. İkinci yöntem ise lise mezunları için değil lisans mezunları için geçerlidir. Üniversitelerin herhangi bir dört yıllık fakültesinden mezun olan adaylar, lisans mezunları için açılan kontenjanlara başvurabilirler. Ancak subay nasıl olunur sorusu gibi önem taşıyan bir diğer konu da subay olma şartları… Öncelikle subay olma şartlarını karşılamanız ve o şekilde subay olma yöntemlerine başvurmanız gerekecek.

REKLAM Subay Olma Şartları Subay nasıl olunur sorusunun beraberinde subay olma şartlarını da karşılıyor olmak gerek. Subay olma şartlarını bilmek isteyenler için en önemli konular arasında boy, kilo ve yaş geliyor. Subaylık mesleğini icra etmek isteyenler, subay olmak için yaş sınırının kaç olduğunu öğrenmek istiyorlar. Ancak subay olmak için yaş sınırı kaç dendiğinde bu sorunun tek bir cevabı bulunmuyor. Lise mezunu olduktan sonra askeri üniversitede okumaya hak kazanan öğrenciler subay olmaya hak kazanıyor. Ancak farklı bölümlerde lisans ve yüksek lisans yaptıktan sonra subaylık mesleğini tercih edenler için yaş sınırı değişiyor. Yaşın beraberinde boy ve kilo şartlarını da karşılamak gerekiyor. Bu nedenle adaylar, subay olmak için boy kilo yaş sınırı var mı sorusunu dile getiriyorlar. Merak edenler için subay olma şartları şu şekilde… REKLAM - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. - Adayın sabıka kaydı bulunmamalı. Eğer aday evli ise eşinin de sabıka kaydı olmamalıdır.