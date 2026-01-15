Habertürk
Habertürk
        Suç örgütlerini öven veya silahlı paylaşım yapan 325 şüpheli yakalandı

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde sosyal medya platformları üzerinden suç örgütlerini övücü veya silahlı paylaşım yapanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 325 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

        Giriş: 15.01.2026 - 18:26
        Suç örgütlerini öven veya silahlı paylaşım yapan 325 şüpheli yakalandı
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde sosyal medya platformları üzerinden suç örgütlerini övücü paylaşım yapanlara yönelik operasyonlar düzenlendi.

        Ülke genelinde yapılan operasyonlar sonucu 325 şüpheli yakalanırken, 41 ruhsatsız tabanca, 36 av tüfeği, 25 kurusıkıdan çevrilme tabanca ile AK-47 tüfek ele geçirildi.

        Şüphelilerin, sosyal medya hesapları üzerinden suç ve suçluyu övücü, tehdit, hakaret, örgüt propagandası içerikli paylaşım yaptıkları, sosyal medya paylaşımlarıyla örgütsel faaliyetlerini duyurmayı amaçladıkları, suç örgütleri arası husumet ve rekabeti sosyal medya mecralarına taşımaya çalıştıkları, sosyal medyayı araç olarak kullanarak örgüte yeni eleman kazandırmaya çalıştıkları belirlendi.

        Operasyonlarda emeği geçenleri tebrik eden Yerlikaya, paylaşımında, "Ülkemizin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

