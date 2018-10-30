Dostoyevski'nin ünlü eseri 'Suç ve Ceza' 15 yıl aradan sonra Ankaralı sanat severlerle buluşacak. Devlet Tiyatroları Edebi Kurul Başkanı ve rejisör Bozkurt Kuruç yorumuyla sahnelenecek olan oyunun galası yarın Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

Dostoyevski'nin yazdığı, Gaston Baty'nin sahneye uyarladığı ve Bertan Onaran'ın Türkçe'ye çevirdiği 'Suç ve Ceza', Raskolnikov'un kendi doğrusu adına işlediği cinayetleri ve vicdanıyla hesaplaşmasını konu ediniyor. Dekor tasarımını Güven Öktem, giysi tasarımını Gül Emre, ışık tasarımını Ersen Tunççekiç, müziklerini Can Atilla ve dans düzenini Yıldız Venedik'in hazırladığı oyunda, 'Raskolnikov'u Buğra Koçtepe, 'Savcı Porfir'i Nihat Hakan Güney ve 'Razumikin'i Orhan Özyiğit canlandıracak.





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