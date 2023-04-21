HDK'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ateşkes, Ramazan Bayramı'na rastlıyor. Vatandaşların tahliyesi için insani koridorlar açmak ve aileleriyle bayramlaşma imkanı tanımak için bayramın ilk günü yerel saatle 06.00'dan itibaren 72 saatlik tam bir ateşkese bağlı kalınacak." ifadesi kullanıldı.