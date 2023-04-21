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Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri 72 saatlik ateşkes uygulayacaklarını açıkladı

Sudan'da 15 Nisan'dan bu yana ordu ile çatışan paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), bayramın ilk gününden itibaren 72 saatlik ateşkes uygulayacaklarını duyurdu

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  • Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri 72 saatlik ateşkes uygulayacaklarını açıkladı

    HDK'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ateşkes, Ramazan Bayramı'na rastlıyor. Vatandaşların tahliyesi için insani koridorlar açmak ve aileleriyle bayramlaşma imkanı tanımak için bayramın ilk günü yerel saatle 06.00'dan itibaren 72 saatlik tam bir ateşkese bağlı kalınacak." ifadesi kullanıldı.

     

     
  • Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri 72 saatlik ateşkes uygulayacaklarını açıkladı

    Gece saatlerinde başkentin Erkevit, Mamura, Mücahidin başta olmak üzere çok sayıda mahallesinde çatışma sesleri duyuldu.

     

     
  • Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri 72 saatlik ateşkes uygulayacaklarını açıkladı

    Bazı ev ve iş yerleri çatışmalarda ağır hasar aldı. Bazı binalarda yangın çıktı.

     

     
  • Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri 72 saatlik ateşkes uygulayacaklarını açıkladı

    Bayram namazının ardından da ateşkes kararına rağmen Hartum'da silah sesleri gelmeye devam etti.

     

     
  • Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri 72 saatlik ateşkes uygulayacaklarını açıkladı

    SUDAN'DA ORDU İLE HDK ARASINDA ÇATIŞMA

    Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı ordu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı. Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

     

     
  • Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri 72 saatlik ateşkes uygulayacaklarını açıkladı

    Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

     

     
  • Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri 72 saatlik ateşkes uygulayacaklarını açıkladı

    Dünya Sağlık Örgütü'ne göre çatışmalarda en az 300 kişi hayatı kaybetti.
  • Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri 72 saatlik ateşkes uygulayacaklarını açıkladı
  • Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri 72 saatlik ateşkes uygulayacaklarını açıkladı

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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