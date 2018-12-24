Sudan Devlet Başkanı Beşir'den 'ekonomik reform' vaadi

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Servisi (NISS) yetkilileriyle görüştü.

Görüşmede Beşir, hükümetin halk için onurlu bir yaşam sağlamak amacıyla ekonomik reformlar yapmaya devam edeceğini belirtti.

"SÖYLENTİLERE İTİBAR ETMEYİN" ÇAĞRISI

Halka "söylentilere ve yılgınlık yaratan haberlere itibar etmemeleri" çağrısında bulunan Beşir, güvenlik güçleri arasındaki koordinasyon çabalarından ise övgüyle söz etti.

NISS'ın halkın güvenliğini korumada gösterdiği çabaları da öven Beşir, NISS'ın ülkede hizmet akışının sağlanmasında hükümete destek verdiğini ifade etti.

"REEL ÖNLEMLER ALINACAK"

Sudan Devlet Başkanı ayrıca, halkın bankacılık sektörüne yönelik güvenini geri kazandıracak reel önlemler alınacağı sözü verdi.

Beşir'in görüşmede NISS yetkililerinden ülkedeki olaylar, yansımaları ve alınan önlemlere ilişkin bilgi aldığı aktarıldı.

ULUSAL İSTİHBARAT VE GÜVENLİK SERVİSİ'NDEN BEŞİR'E "DESTEK"

Öte yandan NISS Başkanı Salah Goş, "Başkomutana" (Ömer el-Beşir) desteklerini ifade etti.

Goş, NISS'ın ülke ve halkın güvenliğini koruma ve ulusal kazanımları muhafaza etme noktasındaki anayasal görevlerini yerine getireceğini dile getirdi.

İnsanların barışçıl şekilde görüşlerini ifade etmeye hakları olduğunu ve buna saygı duyduklarını söyleyen Goş, göstericileren "halkın terörize edilmemesi, mülklerine saldırılmaması ve kamu malına zarar verilmemesi" çağrısında bulundu ve bunun "kırmızı çizgi" olduğunu vurguladı.

Devlet Başkanı Beşir'in ülkede kötüleşen ekonomik durumun protesto edildiği ve 14 eyalete yayılan gösterilerin başlamasının ardından ilk kez konuya ilişkin açıklama yaptığı belirtiliyor.

SUDAN'DAKİ GÖSTERİLER

Atbara ve Port Sudan gibi kentlerde geçen çarşamba günü başlayan ve perşembe günü başkent Hartum'a sıçrayan gösterilerde eylemciler, dolar kurunun aşırı yükselmesi nedeniyle ekmek, yakıt, tüp gibi ürünlerde görülen fiyat artışını ve ekonomik krizi protesto ediyor.

Sudan devlet televizyonu, Eğitim Bakanlığının talimatıyla başkent Hartum'da pazar gününden itibaren tüm okullarda eğitime "süresiz" ara verildiğini duyurmuştu.

Yetkililer, eylemlerin başladığı 19 Aralık'tan bu yana yaşanan olaylarda 8 kişinin hayatını kaybettiğini belirtirken, muhalif lider Sadık el-Mehdi ise gösterilerde 22 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Gösteriler nedeniyle Beyaz Nil, Dangola, Gadarif, Kuzey Kordofan ve Atbara kentlerinde olağanüstü hal ilan edilmişti.

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