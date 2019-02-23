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AA'nın haberine göre ülkenin deniz turizmi ve ithalat merkezi Port Sudan, 1909'da İngilizler tarafından Kızıldeniz’i Nil Nehri’ne bağlayan önemli bir merkez olarak kuruldu. Günümüzde Afrika’dan Mekke’ye hacıların geçiş noktası olan şehir, aynı zamanda dalışseverlerin tercih ettiği en gözde mekanlardan birisi olarak biliniyor.