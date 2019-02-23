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Sudan’ın liman kenti Port Sudan, eşsiz mercan resifleriyle dünyanın en önemli dalış turizmi merkezleri arasında bulunuyor.
AA'nın haberine göre ülkenin deniz turizmi ve ithalat merkezi Port Sudan, 1909'da İngilizler tarafından Kızıldeniz’i Nil Nehri’ne bağlayan önemli bir merkez olarak kuruldu. Günümüzde Afrika’dan Mekke’ye hacıların geçiş noktası olan şehir, aynı zamanda dalışseverlerin tercih ettiği en gözde mekanlardan birisi olarak biliniyor.
Kuzey, Güney, Yeşil, Hayr ve Sevakin’deki Osman Dikna olmak üzere 5 limana sahip bölgedeki halkın büyük bölümü liman veya ulaştırma sektöründe çalışıyor. Kente, hava ve kara yoluyla ulaşım sağlanabiliyor.
SEVAKİN ADASI'NDA OSMANLI İZLERİ
Bölgenin en işlek mekanlarından Korniş sahili ise görülmeye değer yerler arasında. Çok sayıda restoran ve kafelerin bulunduğu bölgeyi ziyaret edenler Sudan’a özgü "cebene" kahvesini tercih ediyor. "Sigale" isimli bölgede zengin menüsüyle hizmet veren restoranlarda ise Kızıldeniz’den getirilen deniz ürünleri denenebilir.
Port Sudan Akvaryum Müzesi, yöresel takıların yer aldığı Kültür Çarşısı, Cam Ev, Mescid-i Kebir, Sengenib Milli Parkı ve Sevakin Adası turistlerin ziyaret edebileceği mekanlar arasında.
Muhteşem mercan resifleriyle ünlü Port Sudan, dünyanın en önemli dalış turizmi merkezlerinden biri olarak da kabul ediliyor. Şab Rumi, Sengenib Mili Parkı, Şab Suedi resifleri ile Umbria Batığı’nda dalış turları yapılıyor.
Kızıldeniz’in batı kıyısında, Sudan’ın kuzeydoğusundaki Sevakin Adası ise 19. yüzyıla kadar Osmanlı toprağı ve bölgenin önemli bir limanıydı.
Osmanlı döneminde ticari ve ekonomik öneminden dolayı Sudanlıların Afrika’ya açılan kapısı ve Habeşistan Beylerbeyliği’nin yönetim merkezi olan Sevakin, Port Sudan’ın kurulmasıyla adeta kaderine terk edildi.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA),Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017'deki Sudan ziyaretinde restore edilmesini istediği Sevakin Adası'ndaki çalışmaları sürüyor.
Adada tarihi Osmanlı limanı ile gümrük binası, Hanefi ve Şafi camileri ve muhafaza binası gibi önemli eserler bulunuyor.
Sudan'ın turizm sektörünün gelişmesine katkı sağlanması amacıyla 2011'de başlayan çalışmalarla Osmanlı dönemine ait Hanefi ve Şafi camileri ile gümrük binası TİKA tarafından restore edildi. Muhafaza binasının restorasyonu ise devam ediyor.
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