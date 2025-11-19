ABD Başkanı Donald Trump, Sudan'daki krizin çözümü konusunda Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Orta Doğu'daki diğer müttefiklerle birlikte çalışacağını kaydetti.

Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Sudan'daki krizin çözümüne ilişkin girişimlerde bulunacağını açıkladı.

Beyaz Saray'da ağırladığı Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da ricası üzerine Sudan'a özellikle eğileceğini belirten Trump, "Sudan'da korkunç zulümler yaşanıyor. Sudan, dünyada en fazla şiddetin yaşandığı ve aynı zamanda en büyük insani krizin yaşandığı yer haline geldi." değerlendirmesini yaptı.

Trump, ülkede temel insani ihtiyaçların karşılanamadığını kaydederek, "Dünyanın dört bir yanından Arap liderler, özellikle de ABD'den yeni ayrılan saygın Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Sudan'da yaşananlara derhal son vermek için başkanlığın gücünü ve etkisini kullanmamı istedi." açıklamasını yaptı.

REKLAM

Sudan'daki krizin çözülmesi gerektiğini vurgulayan ABD Başkanı, "Suudi Arabistan, BAE, Mısır ve Orta Doğu'daki diğer ortaklarla birlikte çalışarak bu zulmü sona erdirecek ve aynı zamanda Sudan'ı istikrara kavuşturacağız." ifadesini kullandı.

ABD-SUUDİ ARABİSTAN YATIRIM FORUMU'NDAKİ KONUŞMASI Trump, Muhammed bin Selman'ın kendisinden Sudan konusunda bir şeyler yapmasını istediğini belirterek, bu konuyla daha yakından ilgileneceğini aktardı. ABD Başkanı, "Majesteleri, Sudan ile ilgili çok önemli bir iş yapmamı istiyor. Bu iş aslında benim planlarım arasında yoktu. Bunun çılgınca ve kontrol edilemez bir şey olduğunu düşünmüştüm ama bunun sizin için ne kadar önemli olduğunu anlıyorum. Sudan konusunda çalışmaya başlayacağız." diye konuştu. Gazze'de ateşkesin sağlanmasından ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde önceki gün kabul edilen Gazze tasarısından büyük memnuniyet duyduğunu söyleyen Trump, bu süreçte Riyad yönetimiyle yakın çalıştıklarını dile getirdi. "Bugün Orta Doğu'da barış var ve bu barış çok sağlam. Bazıları buna 'geçici bir barış' diyor. Ancak bu çok sağlam bir barış. 59 ülke bu barışa imza attı." değerlendirmesini yapan Trump, Gazze'de kurulacak Barış Kurulu'nda Suudi Arabistan'ın da yer almasını çok istediğini belirtti. REKLAM Trump, "Bu nedenle önümüzdeki aylarda Veliaht Prens ve ben, ateşkesin ve Orta Doğu'da devam eden diğer tüm olumlu gelişmelerin aynı şekilde devam etmesini sağlayacağız." dedi.

SUDAN'DAN TEŞEKKÜR AÇIKLAMASI Sudan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın talebi üzerine Sudan konusuyla ilgileneceğini açıklamasının ardından ABD ve Suudi Arabistan'a teşekkür etti. Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamada, "Sudan Hükümeti, Sudan’da adil ve hakkaniyetli bir barışın tesisi için Suudi Arabistan Krallığı ile Amerika Birleşik Devletleri’nin gösterdiği çabaları memnuniyetle karşılamaktadır." ifadeleri kullanıldı. Sudan’da kan dökülmesini durdurmaya yönelik ilgi ve sürekli gayretleri için iki ülkeye teşekkür edilen açıklamada, "Hükümet, Sudan halkının beklediği barışın sağlanması amacıyla kendileriyle ciddi ve yapıcı bir şekilde işbirliği yapmaya hazır olduğunu teyit eder." denildi. Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan da ABD merkezli X şirketinin sosyal medyada platformunda yaptığı paylaşımda, "Teşekkürler Prens Muhammed Bin Selman, Teşekkürler Başkan Donald Trump." açıklamasını yaptı. Sudan'daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne girdi.