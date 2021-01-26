Sudan’da döviz yokluğu sebebiyle ithalatın yapılamaması yakıt ve elektrikte krize yol açtı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

Sudan’da döviz yokluğu sebebiyle ithalatın yapılamaması yakıt ve elektrikte krize yol açtı

Doğu Afrika ülkesi Sudan’da döviz yokluğu sebebiyle gerekli ithalatın yapılamaması enerjide dışa bağımlı ülkede ciddi krize neden oldu.

Sudan’da döviz yokluğu sebebiyle ithalatın yapılamaması yakıt ve elektrikte krize yol açtı
AA

Sudan Enerji ve Maden Bakanı Hayri Abdurrahman, gazetecilere yaptığı açıklamada, artan elektrik kesintilerinin yakıt yetersizliği nedeniyle santrallerde üretimin durmasından kaynakladığını söyledi. Enerjide dışa bağımlı olduklarını ifade eden Bakan Abdurrahman, tüp dolum tesisindeki bakım çalışmaları ve ithalat için yeterli dövizin bulunmaması sebebiyle de gaz krizi yaşandığını dile getirdi.

Abdurrahman, yakıt krizini birkaç gün içerisinde çözme sözü verdi. Sudan ekonomisi, son dönemde yüksek enflasyon ve para birimindeki değer kaybı gibi nedenlerden dolayı zor bir dönemden geçiyor. Sudan, uzun zamandır hayat pahalılığı, akaryakıt ve ekmek sıkıntısının yanı sıra günde ortalama 6-7 saat süren elektrik kesintilerinin protesto edildiği gösterilere sahne oluyor. Elektrik, akaryakıt ve un ithalatta bağımlılığın yüksek olduğu kalemler olarak öne çıkıyor.

Mutfak tüpü karaborsadan temin edilebilirken, akaryakıt istasyonları ile fırınlarda uzun kuyruklar oluşuyor. Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine, ordunun 11 Nisan 2019'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ABD, Pfizer ve Moderna'dan yüzer milyon doz daha aşı alacak
DÜNYAABD 200 milyon doz daha aşı alacak
İspanya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
DÜNYAİspanya'da korkutan deprem
İsrail ordusuna İran'ın nükleer programına karşı plan talimatı
DÜNYAİsrail ordusuna İran talimatı
Hollanda'da sokağa çıkma kısıtlamasının dördüncü gününde protestolar sürüyor
DÜNYAHollanda'da kısıtlama protestoları sürüyor
Nijerya'da, Kovid-19'un daha hızlı yayılan türü tespit edildi
DÜNYANijerya'da virüsün daha hızlı yayılan türü tespit ...
COVAX kapsamında 2021 sonuna kadar 2.3 milyar doz aşı dağıtılması hedefleniyor
DÜNYA2022'ye kadar 2.3 milyar doz aşı dağıtımı hedefi!
Almanya’da 94,8 milyonluk büyük ikramiye Türk vatandaşına isabet etti
DÜNYAAlmanya’da büyük ikramiye Türk vatandaşına isabet ...
G7 dışişleri bakanları: Rus otoritelerine Bay Navalny'ı derhal serbest bırakma çağrısı yapıyoruz
DÜNYAG7'den Rusya'ya Navalny çağrısı!
Lübnan'da polis, ekonomik kriz ve Kovid-19 karantinası protestolarına müdahale etti: 23 yaralı
DÜNYALübnan'da polis protestolara müdahale etti: 23 ...
"Mozart" gemisinde hayatını kaybeden Azerbaycanlı çalışanın cenazesi Türkiye'ye getiriliyor
DÜNYAAzerbaycanlı çalışanın cenazesi Türkiye'ye ...