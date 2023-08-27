Sudan’da sağlık sistemi çökmek üzere Sudan'da çatışmalardan etkilenen halkın ordunun kontrolünde bulunan Port Sudan şehrine sığındığı ve bu nedenle hastanelerde personel kıtlığı yaşandığı ifade edildi

Sudan’da 15 Nisan’da ordu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında çıkan çatışmalar nedeniyle ülkede sağlık sisteminin çökmek üzere olduğu açıklandı.

Sudan’da 15 Nisan’da ordu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasındaki çatışmalar sürerken ülkede sağlık sisteminin çökmek üzere olduğu açıklandı. Sudan’da çatışmalardan etkilenen halkın ordunun kontrolünde bulunan Port Sudan şehrine sığındığı ve bu nedenle hastanelerde personel kıtlığı yaşandığı ifade edildi. RSF ile çatışan Sudan hükümetinin bütçesinin azaldığı için sağlık personellerinin 4 ay boyunca maaş alamadığı belirtildi. Birçok doktorun hastanelere uzun süredir yeterli kaynak sağlanmaması nedeniyle grevde olduğu aktarıldı. Elektrik kesintileri, yoğun nem ve ilaç kıtlığıyla mücadele eden doktorların solunum yolu hastalıklarına sahip bazı hastaları kapalı alanlarda tuttuğu bildirildi. Hastanelerde ise çatışmalar nedeniyle ağır hasar meydana geldiği kaydedildi.

SUDAN'DAKİ SAĞLIK KRİZİ

Port Sudan’da bir hastanede hemşirelik yapan Omar al-Saeed, “Çok yorucu, burada çok fazla acı çeken hasta var. Biz sadece insanları tedavi edebilmek için çok az miktarda para talep ediyoruz.” dedi. Bir hastanede gözetmenlik yapan Ayat Mohamed ise “Şu anda bir krizin ortasındayız. Allah’a bu yükü üstümüzden atması için dua ediyoruz” ifadelerini kullandı.