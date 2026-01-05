Habertürk
        Suikast iddialarının ardından alışveriş yaptı | Dış Haberler

        Suikast iddialarının ardından alışveriş yaptı

        Suikast iddialarının ardından, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın, Şam'da alışveriş yaptığı ifade edildi. Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Dezenformasyon çalışmalarına karşı Suriye Cumhurbaşkanı Sayın Ahmed Şara'nın bugün Mezze'de alışveriş yaparken görüntüleri yayınlandı." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 23:37 Güncelleme: 05.01.2026 - 23:42
        Suikast iddialarının ardından alışveriş yaptı
        Türkiye’nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın bugün başkent Şam’ın Mezze semtinde alışveriş yaparken görüntülendiğini bildirdi.

        Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dezenformasyon çalışmalarına karşı Cumhurbaşkanı Şara’nın Mezze’de alışveriş yaparken çekilen görüntülerinin yayımlandığını ifade etti.

        ABD merkezli X hesabından paylaşımda bulunan Yılmaz, “Dezenformasyon çalışmalarına karşı Suriye Cumhurbaşkanı Sayın Ahmed Şara’nın bugün Mezze’de alışveriş yaparken görüntüleri yayınlandı.” ifadelerini kullandı.

        Öte yandan, Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba, bazı platformlarda Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve bir dizi üst düzey yetkiliye yönelik bir güvenlik olayı yaşandığı yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu bildirmişti.

        Bazı sosyal medya hesaplarında suikast düzenlenmesinin ardından Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın yaralandığı iddiaları yer almıştı.

        "SAĞLIK DURUMU İYİ, MUTLU OLDUK"

        Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın, suikast iddialarının ardından başkent Şam'da alışveriş yaptığı marketin çalışanı Heysem Hayek, Şara'yı sağlıklı gördükleri için mutlu olduğunu söyledi.

        Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, bazı sosyal medya hesaplarındaki suikast iddialarının ardından başkent Şam'daki Mezze Mahallesinde market alışverişi yaptı.

        Şara'nın alışveriş yaptığı market çalışanı Heysem Hayek, Cumhurbaşkanı Şara'nın dükkanına gelerek bisküvi aldığını söyledi.

        Hayek, "(Şara'nın) Sağlık durumu iyidir. Mutlu olduk." dedi.

        Bir diğer market çalışanı Razan Halebi de, "Cumhurbaşkanı markete geldi. Buradan bir şeyler aldı. Yeni banknotların tedavüldeki yaşanan sıkıntıları dinledi." diye konuştu.

        Halebi, "Ödediği paraları ben aldım. Hatıra olarak elimde tutacam." ifadelerini kullandı.

        #ahmed şara
