2017 yılında Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin ile dünya evine giren oyuncu Şükran Ovalı, geçtiğimiz yıl kızı Mihran Ela'yı dünyaya getirmişti.

Ovalı, yakın arkadaşı Erkan Kolçak Köstendil'le kızı Mihran Ela, oyun oynarken çektiği fotoğrafa, "Büyük buluşma" notunu ekleyerek paylaştı.

İLK KEZ FOTOĞRAFINI PAYLAŞMIŞTI

Erkin-Ovalı çifti, kızı Mihran Ela, bir yaşına bastığı gün sosyal medya hesabından yüzünü göstermişti.

Ovalı, kızının fotoğraflarını paylaşarak şu notu düşmüştü:

Kızım... Daha gelmeden ismin geldi, sonra hissin geldi. Mihran'ım, can parçam... Geldiğin an aşık oldum sana. Ömrümün geri kalanında en çok seni sevecek olmak, ne güzel bir hafiflik hissettirdi bana. Tarifsiz bir sevgi... Bilmeden, bildiğim o sonsuz bağ... Su gibi hissettim kendimi, hep yeşerten bir hayat gibi. Sayende... Yeniden keşfettim her şeyi. Yeniden başladım, yeniden doğdum seninle. İyi ki doğduk. Seni büyürken görmek en güzel hayalim. Gülüşüne sakladığın hayat, sana cömert davransın dilerim. Çok sev, çok sevil yavrum! Vicdan yanı başında olsun, aklından düşen kalbine denk gelsin. İyi ki bizimlesin, iyi ki bizi seçtin... Hiç unutma; seni sen olduğun için hep seveceğiz, bir an bile vazgeçmeden... Sağlıklı yaşlara. Mihran Ela 1yaşında... İlk gün fotoğrafları...