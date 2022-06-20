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Şükrü Özyıldız'dan kas şov!

Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız, tatil sezonunu açtı. Özyıldız'ın tekne pozları sosyal medyayı salladı

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  • Şükrü Özyıldız'dan kas şov! Sosyal medyada olay oldu - Magazin haberleri

    Son olarak final yapan 'Masumlar Apartmanı'nda rol alan Şükrü Özyıldız, Fethiye'de tatil yapıyor. Tekne turuna çıkan 34 yaşındaki oyuncunun fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi gördü. Spor tutkunu olan Özyıldız'ın, kaslarına yorum yağdı.
  • Şükrü Özyıldız'dan kas şov! Sosyal medyada olay oldu - Magazin haberleri

    Ezgi Mola ve Merve Dizdar da karelere kayıtsız kalmadı. Mola, fotoğraflara "Açmayaydın sezonu be Şükrü’m!" yorumunu yaparken, Dizdar ise, "Aç tabi sezonu Şükrüüü! Vuhuuu" mesajını yazdı.
  • Şükrü Özyıldız'dan kas şov! Sosyal medyada olay oldu - Magazin haberleri

    Koronavirüs pandemisi nedeniyle geçtiğimiz sene geç açılan tatil sezonu, bu yıl yaz mevsiminin gelmesiyle başladı. Sinema, televizyon ve müzik dünyasının tanınmış simaları da haziran ayıyla birlikte tatile çıktı. Ünlü isimler, renkli kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı...
  • Şükrü Özyıldız'dan kas şov! Sosyal medyada olay oldu - Magazin haberleri

    BEREN SAAT - KENAN DOĞULU

    Geçtiğimiz yıllarda evliliklerini krizi atlatan Beren Saat-Kenan Doğulu çifti de tatil için Çeşme'yi seçti.
  • Şükrü Özyıldız'dan kas şov! Sosyal medyada olay oldu - Magazin haberleri

    ZEYNEP SEVER DEMİREL - VOLKAN DEMİREL

    2010 yıllında nikah masasına oturan Zeynep Sever Demirel ile Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel, Antalya'da tatil yapıyor.
  • Şükrü Özyıldız'dan kas şov! Sosyal medyada olay oldu - Magazin haberleri

    NİLPERİ ŞAHİNKAYA

    Son olarak Cem Yılmaz'ın dizisi 'Erşan Kuneri'de rol alan Nilperi Şahinkaya, sarı bikinisiyle poz verdi.
  • Şükrü Özyıldız'dan kas şov! Sosyal medyada olay oldu - Magazin haberleri

    SELEN GÖRGÜZEL

    Geçtiğimiz mart ayında Hamdi Alkan'dan boşanan şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel, yaz sezonunu Bodrum'da açmıştı. Görgüzel'in son durağı Alaçatı oldu.
  • Şükrü Özyıldız'dan kas şov! Sosyal medyada olay oldu - Magazin haberleri

    TÜRKÜ TURAN
     
    Oyuncu Türkü Turan, tatil sezonunu Muğla'da açtı. Bikinisinin üzerine pareo giyen ünlü isim, objektif karşısında verdiği pozları sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı. Turan, gönderisine "Doğal ortamına kavuşmuş mutlu bir birey."  ifadelerini not düştü.
  • Şükrü Özyıldız'dan kas şov! Sosyal medyada olay oldu - Magazin haberleri

    ŞÜKRAN OVALI

    Oyuncu Şükran Ovalı da eşi Caner Erkin ve kızı Mihran Ela ile birlikte soluğu Ege'de aldı.
  • Şükrü Özyıldız'dan kas şov! Sosyal medyada olay oldu - Magazin haberleri

    ASENA TUĞAL
     
    Asena Tuğal da tatil sezonunu Bodrum'da açan isimlerden. Ünlü oyuncu, iskelede çekilen fotoğrafını "Herkese göre evrendeki tek sabit nokta kendisi..." notuyla yayınladı.
  • Şükrü Özyıldız'dan kas şov! Sosyal medyada olay oldu - Magazin haberleri

    İREM DERİCİ
     
    Şarkıcı İrem Derici de Alaçatı'da tatil yapıyor. Siyah bikini giymeyi tercih eden ünlü popçu, çektiği selfie'yi de sosyal medyadan yayınladı.
  • Şükrü Özyıldız'dan kas şov! Sosyal medyada olay oldu - Magazin haberleri

    DEREN TALU
     
    Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, Alaçatı'da tatil yapıyor. Denizin ve güneşin tadını çıkaran Talu, önceki gün şezlong pozlarını Instagram'dan paylaştı.
  • Şükrü Özyıldız'dan kas şov! Sosyal medyada olay oldu - Magazin haberleri

    ECEM ÇIRPAN

    Miss Turkey 2015 birincisi olan model Ecem Çırpan, yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı şarkıcı Lider Şahin ile tatil sezonunu Çeşme'de açtı. Sevgilisiyle birlikte objektif karşısında poz veren Çırpan, çekilen fotoğrafı da sosyal medyadan yayınladı.
  • Şükrü Özyıldız'dan kas şov! Sosyal medyada olay oldu - Magazin haberleri

    CANSU DERE

    Cansu Dere de tatil sezonunu açtı. Sıcak havanın ve denizin keyfini çıkaran ünlü oyuncu, iskelede uzanırken poz verdi. Kahverengi ve siyah renkli bikinisiyle objektif karşısına geçen Dere, o anları da sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmedi. Cansu Dere'nin, "Dünya üzerinde bir yerde..." notunu düştüğü gönderi takipçileri tarafından oldukça ilgi gördü.
  • Şükrü Özyıldız'dan kas şov! Sosyal medyada olay oldu - Magazin haberleri

    EDA TAŞPINAR

    Sosyetik güzel Eda Taşpınar da adını sır gibi sakladığı yeni sevgilisiyle birlikte Yunanistan'ın Mikonos Adası'nda tatil yapıyor.
  • Şükrü Özyıldız'dan kas şov! Sosyal medyada olay oldu - Magazin haberleri

    Kırmızı bikinisiyle de çekilen fotoğrafını yayınlayan ünlü isim, tatil paylaşımlarıyla sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.
  • Şükrü Özyıldız'dan kas şov! Sosyal medyada olay oldu - Magazin haberleri

    ŞEVVAL ŞAHİN

    Bodrum'da tatil yapan manken Şevval Şahin, sarı bikinisiyle güneşlenirken çekilen fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.
  • Şükrü Özyıldız'dan kas şov! Sosyal medyada olay oldu - Magazin haberleri

    DEMET ÖZDEMİR

    Oğuzhan Koç ile yakın zamanda nikah masasına oturması beklenen oyuncu Demet Özdemir, Çeşme'de tatil yapıyor.
  • Şükrü Özyıldız'dan kas şov! Sosyal medyada olay oldu - Magazin haberleri

    DEFNE SAMYELİ

    Oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, konserlerinden fırsat buldukça soluğu Ege'de alıyor. Geçtiğimiz hafta yeşil bikinisiyle objektif karşısına geçen Samyeli, fit vücuduyla adından söz ettirdi.
  • Şükrü Özyıldız'dan kas şov! Sosyal medyada olay oldu - Magazin haberleri

    CHLOE LOUGHNAN

    2019 yılında şarkıcı Serdar Ortaç ile evliliğini sonlandıran Chloe Loughnan, İspanya'da tatil yapıyor. Marbella şehrinde denizin ve güneşin tadını çıkaran İrlandalı model, bikinisiyle objektif karşısına geçti. Loughnan, Serdar Ortaç'ın açıklamalarıyla sık sık gündeme geliyor.
  • Şükrü Özyıldız'dan kas şov! Sosyal medyada olay oldu - Magazin haberleri

    BENSU SORAL

    Hakan Baş ile boşanmanın eşiğinden dönen oyuncu Bensu Soral da geçtiğimiz günlerde tekne turuna çıktı. Ünlü isim, pembe renkli büstiyeri ve eteğiyle objektif karşısında verdiği pozları da sosyal medya hesabından yayınladı.
  • Şükrü Özyıldız'dan kas şov! Sosyal medyada olay oldu - Magazin haberleri

    BURCU ESMERSOY

    Yaklaşık 8 aydır aşk yaşadığı yazılımcı Nazım Akmandil'den evlilik teklifi alan ve nikah masasına oturmaya hazırlanan sunucu Burcu Esmersoy (45), sezonu Dubai'de açtı.

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