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Haberler Fiskos Şükrü Özyıldız'ın 'alacak' davasında bilirkişi: 60 bin 808 lira ödenmeli! - Magazin haberleri
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Şükrü Özyıldız'ın 'alacak' davasında bilirkişi: 60 bin 808 lira ödenmeli!

Şükrü Özyıldız'ın başrolünü oynadığı dizinin yurt dışı gelirinden kendisine düşen payı alamadığı gerekçesiyle açtığı dava kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda ünlü oyuncuya 60 bin 808 lira ödenmesi gerektiği belirtildi

Şükrü Özyıldız'ın 'alacak' davasında bilirkişi: 60 bin 808 lira ödenmeli! - Magazin haberleri
'Alacak' davasında bilirkişi: 60 bin 808 lira ödenmeli!
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AA

Oyuncu Şükrü Özyıldız'ın, başrolünü oynadığı dizinin yurt dışı gelirinden kendisine düşen payı alamadığı gerekçesiyle açtığı davanın görülmesine devam edildi.

İstanbul 2. Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülen davaya davacı Özyıldız’ın avukatı ile davalı şirketin avukatı katıldı. Duruşmada Şükrü Özyıldız'ın alacaklı olup, olmadığının tespiti için bilirkişiden istenen raporun dava dosyasına girdiği belirtildi.

"ÖDEMEYE DAİR DOSYADA BİR BELGEYE ULAŞILAMADI"

Bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan raporda, ilgili kanunlar gereği "Kış Güneşi" dizisinin yurt dışı satışı yapılmışsa imzalanan sözleşme gereği davacının tazminat talep edebileceği, bu yönde davalı firmaca ödemeye dair dosyada bir belgeye ulaşılamadığı kaydedildi.

Davalı şirketin, dava konusu dizinin yurt dışı satış geliri olarak 2019 ve 2020 yıllarında gelir kaydı bulunduğu ve bu kaydın toplamda 3 milyon 584 bin 592 lira 29 kuruş olduğu bilgisine yer verilen raporda, tarafların imzaladığı sözleşmede oyuncu Özyıldız’ın yüzde 4 pay alması gerektiği aktarıldı.

"60 BİN 808 TL 69 KURUŞ ÖDENMELİ"

Raporda, oyunculuk bedelinden 31 Ocak 2017 tarihinde kesilen serbest meslek makbuz bedelinin düşülmesinden sonra Özyıldız’a ödenmesi gereken miktarın 60 bin 808 lira 69 kuruş olabileceği ifade edildi.

Davacı ve davalının avukatlarının rapora karşı beyanlarını hazırlamaları için süre veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Oyuncu Şükrü Özyıldız, avukatı aracılığıyla İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne alacak davası açmıştı.

Dava dilekçesinde, Özyıldız ile borçlu şirket arasında "Kış Güneşi" dizisinin başrol olarak yer alması için 12 Ocak 2016’da sözleşme imzalandığı, sözleşme gereği şirketin, Özyıldız’a dizinin yurt dışına satışı nedeniyle elde ettiği gelirden brüt yüzde 4+KDV ödeme yapması gerektiği belirtilmişti.

Şirketin 13 Ocak 2017’de Özyıldız’a mail atarak, dizinin yurt dışına satıldığının bilgisini verdiği, telif bedeli olarak oyuncuya 81 bin 334 lira ödeneceğini bildirdiği aktarılan dilekçede, şirketin defalarca yapacağını taahhüt ettiği ödemeyi yapmadığı ifade edilmişti.

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