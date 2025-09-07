Şükrü Sözen gözaltına alındı
Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yurtdışına çıkmak isterken havalimanında gözaltına alındı
Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen, "rüşvet", "zimmet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı.
Aynı soruşturma kapsamında kardeşi Fatih Sözen'in de Manavgat ilçesinde gözaltına alındığı öğrenildi.
Şükrü Sözen'in, İstanbul'dan Manavgat'a getirileceği bildirildi.
*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.