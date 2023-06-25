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Haberler Gündem Güncel Aksaray'da sulama kanalındaki ölümde korkunç şüphe! Eşi ve üvey oğlu gözaltında - Haberler
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Sulama kanalında cesedi bulunan kadının kimliği belirlendi; eşi ve üvey oğlu gözaltında

Aksaray'da sulama kanalında cansız bedeni bulunan 1 çocuk annesi Şengül Keleş ile ilgili soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı. Korkunç olayda kadının eşi ve üvey oğlu gözaltına alındı

Aksaray'da sulama kanalındaki ölümde korkunç şüphe! Eşi ve üvey oğlu gözaltında - Haberler
DHA

Aksaray'da dün sulama kanalında ölü olarak bulunan kadının 1 çocuk annesi Şengül Keleş (45) olduğu belirlendi.

DHA'nın haberine göre 6 ay önce kızıyla birlikte ayrı yaşamaya başlayan, ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek Keleş'in, boşanma aşamasındaki eşi Y. K.(49) ile üvey oğlu Ö.K. (20), şüphe üzerine gözaltına alındı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Laleli Mahallesi'ndeki sulama kanalında meydana geldi Çevredekiler, kanalda bir kadının hareketsiz halde olduğunu görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerince, suyun az olması nedeniyle tabanı balçığa dönüşen kanaldan çıkarılan kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cesedi, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Polis, yaptığı araştırmada kadının Şengül Keleş olduğunu belirledi. Keleş'in, 6 ay önce kızıyla birlikte bir ev kiralayıp, ayrı yaşamaya başladığı tespit edildi. Keleş'in boşanma aşamasındaki eşi Y. K. ve üvey oğlu Ö.K., şüphe üzerine gözaltına alındı. Keleş'in ölüm nedeni de otopsi sonucu belirlenecek.

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