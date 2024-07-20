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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sulama kanalını aşıp tarlaya girdi! Direksiyonda kalp krizi | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Sulama kanalını aşıp tarlaya girdi! Direksiyonda kalp krizi!

        Adana'da, 52 yaşındaki TIR şoförü Osman Medeniye, direksiyon hakimiyetini kaybedip sulama kanalını aştı ve aracıyla bir tarlaya girdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri Medeniye'nin kalp krizi geçirdiğini belirledi. Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 08:19 Güncelleme: 20.07.2024 - 08:19
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        Sulama kanalını aşıp tarlaya girdi! Direksiyonda gelen ölüm!
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        Adana'da kaza, Ceyhan ilçesi Mercin Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Osman Medeniye (52) idaresindeki çakıl taşı yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon başından rahatsızlanması sonucu kontrolden çıkarak, yol kenarında bulunan sulama kanalını aşıp tarlaya girdi.

        VATANDAŞ DURUMU 112'YE BİLDİRDİ

        DHA'da yer alan habere göre kazayı gören çevredeki vatandaşlar yardıma koşarken, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ BELİRLENDİ

        Baygın olan ve sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde kalp krizi geçirdiği belirlenen Osman Medeniye, ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Burada yapılan müdahalelere rağmen sürücü Medeniye hayatını kaybetti. Osman Medeniye'nin cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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        #adana
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