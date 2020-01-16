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Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 16 Ocak İSKİ İstanbul su kesintisi saatleri

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 16 Ocak Perşembe günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Beşiktaş ve Kadıköy ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 16 Ocak İstanbul su kesintisi saatleri...

16 Ocak İSKİ İstanbul su kesintileri

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 16 Ocak Perşembe günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Beşiktaş ve Kadıköy ilçelerinde 16 Ocak günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

16 OCAK PERŞEMBE İSTANBUL SU KESİNTİLERİ

İlçe:Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler:Etiler Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2020-01-16 09:19:33.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 16.1.2020 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Kadıköy
Etkilenen Mahalleler:Caferağa Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2020-01-16 10:00:24.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 16.1.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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