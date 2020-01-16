Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 16 Ocak Perşembe günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Beşiktaş ve Kadıköy ilçelerinde 16 Ocak günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

16 OCAK PERŞEMBE İSTANBUL SU KESİNTİLERİ

İlçe : Beşiktaş Etkilenen Mahalleler : Etiler Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-01-16 09:19:33.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.1.2020 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.