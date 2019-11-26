Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 26 Kasım Salı günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un B.Çekmece, Bakırköy, Beylikdüzü, G.O.Paşa, Sultangazi, Silivri, Tuzla ve Ümraniye ilçelerinde 26 Kasım günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 26 KASIM 2019
|İlçe
|:
|B.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kamiloba Mah,Celaliye Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-11-26 09:51:09.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 26.11.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Bakırköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yenimahalle,Zeytinlik Mah,Cevizlik Mah,Sakızağacı Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-11-26 09:18:53.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 26.11.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Beylikdüzü
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kavaklı Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-11-26 09:14:55.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 26.11.2019 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|G.O.Paşa
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Fevzi Çakmak Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-11-26 09:44:24.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 26.11.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Sultangazi
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Uğur Mumcu Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-11-26 09:07:10.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 26.11.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Silivri
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Cumhuriyet Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-11-26 08:43:01.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 26.11.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Tuzla
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İçmeler Mah,Şifa Mah,Mimar Sinan Mah,Aydınlı Mah,Aydıntepe Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-11-25 17:53:03.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 26.11.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Ümraniye
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Ihlamurkuyu Mah,Cemil Meriç Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-11-26 09:19:13.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 26.11.2019 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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