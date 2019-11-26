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Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 26 Kasım İSKİ İstanbul su kesintisi saatleri

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 26 Kasım Salı günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri B.Çekmece, Bakırköy, Beylikdüzü, G.O.Paşa, Sultangazi, Silivri, Tuzla ve Ümraniye ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 26 Kasım İstanbul su kesintisi saatleri...

İSKİ İstanbul su kesintileri

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 26 Kasım Salı günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un B.Çekmece, Bakırköy, Beylikdüzü, G.O.Paşa, Sultangazi, Silivri, Tuzla ve Ümraniye ilçelerinde 26 Kasım günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 26 KASIM 2019

İlçe:B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:Kamiloba Mah,Celaliye Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2019-11-26 09:51:09.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 26.11.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Bakırköy
Etkilenen Mahalleler:Yenimahalle,Zeytinlik Mah,Cevizlik Mah,Sakızağacı Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2019-11-26 09:18:53.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 26.11.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler:Kavaklı Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2019-11-26 09:14:55.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 26.11.2019 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:G.O.Paşa
Etkilenen Mahalleler:Fevzi Çakmak Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2019-11-26 09:44:24.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 26.11.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Sultangazi
Etkilenen Mahalleler:Uğur Mumcu Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2019-11-26 09:07:10.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 26.11.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Silivri
Etkilenen Mahalleler:Cumhuriyet Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2019-11-26 08:43:01.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 26.11.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Tuzla
Etkilenen Mahalleler:İçmeler Mah,Şifa Mah,Mimar Sinan Mah,Aydınlı Mah,Aydıntepe Mah
Açıklama:İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2019-11-25 17:53:03.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 26.11.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Ümraniye
Etkilenen Mahalleler:Ihlamurkuyu Mah,Cemil Meriç Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2019-11-26 09:19:13.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 26.11.2019 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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