Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 26 Kasım Salı günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un B.Çekmece, Bakırköy, Beylikdüzü, G.O.Paşa, Sultangazi, Silivri, Tuzla ve Ümraniye ilçelerinde 26 Kasım günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 26 KASIM 2019

İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Kamiloba Mah,Celaliye Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-11-26 09:51:09.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.11.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Bakırköy Etkilenen Mahalleler : Yenimahalle,Zeytinlik Mah,Cevizlik Mah,Sakızağacı Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-11-26 09:18:53.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.11.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beylikdüzü Etkilenen Mahalleler : Kavaklı Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-11-26 09:14:55.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.11.2019 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : G.O.Paşa Etkilenen Mahalleler : Fevzi Çakmak Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-11-26 09:44:24.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.11.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Uğur Mumcu Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-11-26 09:07:10.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.11.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-11-26 08:43:01.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.11.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Tuzla Etkilenen Mahalleler : İçmeler Mah,Şifa Mah,Mimar Sinan Mah,Aydınlı Mah,Aydıntepe Mah Açıklama : İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-11-25 17:53:03.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.11.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.