Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 31Ocak Cuma günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Başakşehir, Beyoğlu, Esenyurt ve Kartal ilçelerinde 31 Ocak günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 31 OCAK 2020

İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-01-31 09:17:33.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.1.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Gümüşsuyu Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-01-31 08:57:28.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.1.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Pınar Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-01-31 08:55:28.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.1.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.