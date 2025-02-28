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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar 'Sultanların Mushafları' sergisi Rami Kütüphanesi'nde açıldı

        'Sultanların Mushafları' sergisi Rami Kütüphanesi'nde açıldı

        Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Sultanların Mushafları' sergisi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla, Rami Kütüphanesi'nde açıldı. Sergide, el yazması nadide Kur'an-ı Kerim nüshaları sanat ve tarih meraklılarının beğenisine sunuluyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2025 - 13:20 Güncelleme: 28.02.2025 - 13:20
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        'Sultanların Mushafları' sergisi açıldı
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        Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı tarafından düzenlenen “Sultanların Mushafları” sergisi, İstanbul’da sanatseverlerle buluştu.

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla açılışı gerçekleştirilen sergide, el yazması olarak günümüze ulaşan nadide Kur’an-ı Kerim nüshaları tanıtıldı.

        Türk-İslam sanatının en özel örneklerini içeren sergi, Abbasilerden Osmanlı’ya uzanan yaklaşık 11 asırlık bir dönemi kapsıyor. Hat, tezhip ve cilt sanatının en nadide uygulamalarını barındıran Mushaflar, geçmişin zarafetini günümüzle buluşturuyor.

        Açılışta konuşan Bakan Ersoy, Mushafların İslam sanatındaki yerinin ve korunarak gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: “Kur’an-ı Kerim, manevi dünyamızın ışığı, rehberidir. Ecdadımız bu ilahî kelamı en güzel şekilde yazıya dökmüş, en kıymetli süslemelerle bezenmesini sağlamıştır. Bu Mushaflar, hem sanatsal hem de kültürel mirasımızın en özel parçalarıdır.”

        Sergide, Yâkut el-Müsta’sımî, Şeyh Hamdullah, Hâfız Osman, Ahmed Karahisârî gibi hat sanatının en büyük ustalarının eserleri yer alıyor. Özenle yazılmış Mushaflar, dönemin en yetkin müzehhipleri tarafından tezhiplenmiş ve ustaların maharetiyle ciltlenerek günümüze ulaşmıştır. Sergilenen eserlerin önemini vurgulayan Bakan Ersoy, şöyle devam etti:

        “Sultanlar ve devlet büyüklerimiz Mushafların yazımı ve süslenmesi için dönemin en büyük hattatlarını, müzehhiplerini desteklemiş; ilim ve sanat erbabını himaye etmiştir. Bu Mushaflara sadece birer sanat eseri olarak değil, kültürümüzün ve inancımızın nadide emanetleri olarak bakmalıyız.”

        Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yazma eserlerin korunması ve sanatseverlerle buluşturulması yönünde önemli çalışmalar yürüttüğünü belirten Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı bünyesinde Mushaflar Daire Başkanlığı kurma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

        Ayrıca, el yazması eserlerin dijital ortama aktarılmasıyla ilgili yapılan çalışmalara da değinerek, Yazma Eserler Veritabanı üzerinden yüzbinlerce esere erişim sağlandığını belirterek sözlerini şu şekilde tamamladı: “Bu sergi yalnızca bir sanat etkinliği değil, aynı zamanda tarihimizle ve kültürel mirasımızla bağ kurmamız için bir fırsattır. Tüm sanatseverleri, özellikle gençlerimizi bu eşsiz koleksiyonu görmeye davet ediyorum.”

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        #rami kütüphanesi
        #Mehmet Nuri Ersoy
        #Türkiye Yazma Eserler Kurumu
        #Sultanların Mushafları
        #sergi
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