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        Haberler Gündem Güncel Suluova Kaymakamlığı'ndan çocuklara bisiklet | Son dakika haberleri

        Suluova Kaymakamlığı çocuklara bisiklet hediye etti

        Amasya'nın Suluova Kaymakamlığı, "Mutluluğa pedal çeviren çocuklar" isimli proje kapsamında, ihtiyaç sahibi 30 yetim ve öksüz çocuğa bayram hediyesi olarak bisiklet verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 11:56 Güncelleme: 28.03.2025 - 11:56
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        Suluova Kaymakamlığı'ndan çocuklara bisiklet
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        Amasya'nın Suluova Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından hazırlanan, "Mutluluğa pedal çeviren çocuklar" isimli proje kapsamında, ihtiyaç sahibi yetim ve öksüz çocuklara bayram hediyesi olarak bisiklet verildi.

        Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam, kaymakamlık binası önünden gerçekleşen bisiklet dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, dezavantajlı gruplara yönelik pozitif ayrımcılık yaptıklarını, bu kapsamda vakıf komisyonu tarafından yapılan yerinde tespitler sonucu anne yada babasını kaybetmiş ekonomik yetersizlikleri olan yetim ve öksüz çocuklara devletin şefkat elini çeşitli desteklemelerde daima uzattıklarını, koruyup kolladıklarını söyledi.

        Gürçam, "Bayram öncesi anne yada babasını kaybetmiş, ekonomik yetersizlikleri olan çocuklarımıza kaymakamlık olarak vakfımız aracılığı ile bisiklet hediye ederek çifte bayram sevinci yaşatmaktan memnuniyet duyduk. Amacımız; yetim ya da öksüz çocukların fiziksel, sosyal ve psikolojik gelişimlerine katkı da bulunmak. Bu kapsamda 30 öksüz ve yetim çocuğumuza bayram öncesi bisiklet hediye ettik" dedi.

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