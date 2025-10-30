Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Sümeyye Aydoğan ve Atakan Hoşgören barıştı

        Sümeyye Aydoğan ve Atakan Hoşgören barıştı

        Geçtiğimiz yıl ayrılan oyuncu Sümeyye Aydoğan ile Atakan Hoşgören, birlikteliklerine bir şans daha verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2025 - 10:27 Güncelleme: 30.10.2025 - 10:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aşk yeniden
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sümeyye Aydoğan, uzun bir süredir kendisi gibi oyuncu olan Atakan Hoşgören ile aşk yaşıyordu. Ancak ikili, geçtiğimiz yıl nisan ayında ayrılmıştı.

        Sümeyye Aydoğan ile Atakan Hoşgören, birlikteliklerine bir şans daha verme kararı aldı.

        Sümeyye Aydoğan ile Atakan Hoşgören, 'Bağlantı Hatası' adlı filmin galasına birlikte katıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Sümeyye Aydoğan
        #Atakan Hoşgören
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump ve Şi Güney Kore'de bir araya geldi
        Trump ve Şi Güney Kore'de bir araya geldi
        Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Aynı aileden 4 kişi öldü!
        Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Aynı aileden 4 kişi öldü!
        Hollanda'da aşırı sağa ağır darbe
        Hollanda'da aşırı sağa ağır darbe
        Özlem'e çarptı gaza basıp kaçtı! Bu nasıl vicdan?
        Özlem'e çarptı gaza basıp kaçtı! Bu nasıl vicdan?
        Google ve Amazon'da İsrail'e şifreli uyarı
        Google ve Amazon'da İsrail'e şifreli uyarı
        Yolcu gemisinin adada unuttuğu kadın ölü bulundu
        Yolcu gemisinin adada unuttuğu kadın ölü bulundu
        Beşik gibi sallanan Sındırgı'da gizli etken!
        Beşik gibi sallanan Sındırgı'da gizli etken!
        Nvidia piyasa değeri 5 trilyon doları aşan ilk şirket oldu
        Nvidia piyasa değeri 5 trilyon doları aşan ilk şirket oldu
        Green Card başvuruları ne zaman başlayacak?
        Green Card başvuruları ne zaman başlayacak?
        Emekli aylığından kesinti
        Emekli aylığından kesinti
        30 metrelik ölüm çukuru! Yol yapımında çalışıyordu...
        30 metrelik ölüm çukuru! Yol yapımında çalışıyordu...
        Kadınlar bunu erkeklerden çok kullanıyor!
        Kadınlar bunu erkeklerden çok kullanıyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Şansölyesi ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Şansölyesi ile görüşecek
        Szymanski'ye Fransa'dan talip çıktı!
        Szymanski'ye Fransa'dan talip çıktı!
        En yüksek ikinci yıllık yükselişti
        En yüksek ikinci yıllık yükselişti
        'Galata Kulesi'ne beraber çıkan evlenir' mi?
        'Galata Kulesi'ne beraber çıkan evlenir' mi?
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Bilim insanları en çok bu filmleri izliyor
        Bilim insanları en çok bu filmleri izliyor