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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gaziantep FK Sumudica Türk vatandaşı olursa 'Tayyip Memik Sumudica' ismini alacak! - Gaziantep FK Haberleri

        Sumudica Türk vatandaşı olursa 'Tayyip Memik Sumudica' ismini alacak!

        Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, uzun yıllardır Türk futbolu için emek verdiğini ve kendisine Türk vatandaşlığı verilmesi durumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın ön isimlerini almak istediğini söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 17:25 Güncelleme: 15.02.2024 - 17:25
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        'Tayyip Memik Sumudica'
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        Gaziantep Futbol Kulübü, pazar günü oynanacak Samsunspor karşılaşması hazırlıklarına devam etti. Kırmızı siyahlı oyuncular hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Sumudica, Türk futbolu için önemli çalışmalar yaptığını ve vatandaşlık verilmesi durumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın ön isimlerini kendi ismine ekleyeceğini söyledi.

        "3 PUAN ALARAK DÖNDÜĞÜMÜZ İÇİN MUTLUYUZ"

        Sumudica, İstanbulspor deplasmanında önemli bir galibiyet elde ederek 3 puan aldıklarını söyledi. İstanbulspor karşılaşmasından galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyleyen Sumudica, "İyi bir maç kazandığımızı söyleyebilirim. Güçlü bir rakibe karşı oynadık. Orada kazanmak kolay değil. Daha önce Samsun ve Konya da orda oynadı ve kazanamadı. Biz iyi oynadık ve kazandık" dedi.

        "4 GALİBİYET, 3 BERABERLİK ALIRSAK LİGDE KALMAYI BAŞARIRIZ"

        Rumen teknik direktörü Sumudica, ligde kalan maçlardan 4 galibiyet ve 3 beraberlik alınması durumunda ligde kalabileceklerini de dile getirerek şöyle dedi:

        "Önümüzde daha 13 tane maçımız var. Bu 13 maçtan 4 galibiyet ve 3 beraberlik çıkartmamız lazım. Bunu yapabilirsek ligde kalacağımızı düşünüyorum. Samsunspor, zor bir maç olacak ve bunun için çok çalışıyoruz. Futbolcularımızdan Gradel halen Afrika'dan dönmedi, Mustafa Eskihellaç'ı da sakatlığı nedeniyle oynatamayacağız. Taraftar desteği çok önemli. Baktığımız zaman Konya, Samsun gibi rakiplerimizin 20-25 bin taraftarla oynadığını görüyoruz. Bu şehrin bu takıma ihtiyacı var, bu nedenle taraftarımızın tribünleri doldurup bizi protesto etmelerini değil, desteklemelerini bekliyoruz. Yönetim, taraftar biz hep beraber aile gibi olursak her şeyin üstesinden geleceğimizi düşünüyorum."

        Kendisine vatandaşlık verilmesi durumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın ön isimlerini almayı arzuladığını da dile getiren Sumudica, "Türk vatandaşlığı benim için çok hoş bir şey olur. Bu konuda Cumhurbaşkanımızın söyledikleri de benim için güzeldi. Türkiye'de çalışıyorum. Türk futboluna bir şeyler katmaya çalışıyorum. Umarım yakında pasaportumu alırım, burası benim ikinci vatanım. Türk vatandaşı olursam ben kendi ismimin yanına Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve kulüp başkanımız Memik Yılmaz'ın da ön ismini almak isterim" diye konuştu.

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