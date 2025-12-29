Habertürk
        Suna, Selenay ve Enes nerede?

        Suna, Selenay ve Enes nerede?

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de bugün iki annenin evlatları için attığı çığlıklar yankılandı. Anne Ayşe Arslan oğlu Enes'i, anne Seda ise kızları 15 yaşındaki Suna ve 18 yaşındaki Selenay'ı arıyor

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 29.12.2025 - 20:51 Güncelleme: 29.12.2025 - 20:51
        Suna, Selenay ve Enes nerede?
        Gençleri Fırat Çağın isimli kişinin yasaklı maddeye alıştırdığı ve çeşitli manipülasyon teknikleriyle onları etkisi altında tuttuğu iddia ediliyor.

        ENES’İN ATTIĞI GÖRÜNTÜ ŞOKE ETTİ, ZORLA MI TUTULUYOR?

        Enes’in Didem Arslan Yılmaz’a yolladığı videoda arkadan gelen martı sesleri çok ilginç bulundu. Bu seslerin, yapay zekâ tarafından yerinin belli olmaması için konulduğu söylendi.

        İlerleyen dakikalarda yayına olaylarda adı geçen Arda isimli kişi bağlandı. Enes’i de Fırat’ı da tanıdığını söyleyen Arda, anne Ayşe’yi iftira atmakla suçladı.

        Didem Arslan Yılmaz, Enes’i bulabilmek için Arda’yı stüdyoya davet etti.

        Büyükçekmece'de izinsiz kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

        Büyükçekmece'de, izinsiz kazı yaptıkları belirlenen 2 kişi polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

