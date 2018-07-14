Sundsvall - AIK Stockholm maçı heyecanı

Sundsvall ve AIK Stockholm, 15 Temmuz 2018 Pazar günü İsveç Allsvenskan maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 15:00. Maç öncesi Sundsvall 18 puanla 9. sırada, AIK Stockholm 27 puanla 1. sırada bulunuyor. Sundsvall, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. AIK Stockholm, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 233. İddaa'da Sundsvall kazanır 4.00, berabere biter 3.30, AIK Stockholm kazanır 1.55 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Sundsvall son haftadaki Göteborg müsabasında 0-3 kazandı.

AIK Stockholm, Örebro karşılaşmaında 1-2 kazandı.

Sundsvall, evinde 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 12 gol atıp 6 gol yedi.

AIK Stockholm, dış sahada 3 galibiyet, 4 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda AIK Stockholm 11 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.