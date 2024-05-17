SunExpress'ten İzmir'e 7 yeni rota

İzmir’den iç ve dış hatlarda haftada toplam 351 uçuş gerçekleştiren havayolu bu yaz İzmir hattına 7 yeni rota eklediklerini yolcularıyla paylaştı. Bununla birlikte SunExpress, 2024 yılında 4,7 milyonu İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan olmak üzere toplamda 15 milyon yolcu taşımayı planlıyor.

Konu ile ilgili konuşan SunExpress CEO’su Max Kownatzki, “İzmir’in ana taşıyıcısı olarak İzmir’i dünyaya, dünyayı İzmir’e bağlamaya devam ediyoruz. Bu yaz İzmir için sunduğumuz 7 yeni rota ile İzmir’de şimdiye kadarki en geniş uçuş ağımıza ulaştık. İzmir, sadece yaz aylarında değil, her mevsimde farklı seyahat deneyimleri sunan bir şehir. Türkiye’nin turizm elçisi olarak, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin İzmir’in zengin tarihini, kültürel miraslarını ve eşsiz doğasını keşfetmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İzmir’i tanıtmaya ve hem İzmir hem de Türkiye turizmine katkıda bulunmaya devam edeceğiz” dedi.

Bu yaz İzmir’den Madrid, Prag, Priştine, Roma, Saraybosna, Tiran ve Varşova olmak üzere 7 yeni rota ekleyen hava yolu, toplamda 46 dış hat noktasına uçuş düzenleyen havayolu ayrıca, mevcut birçok dış hat rotasında frekans artışı gerçekleştirerek İzmir'den haftada 271 dış hat uçuşu ile misafirlerine daha fazla seçenek sunarken, İzmir’den toplamda 58 destinasyona aktarmasız uçuyor.

SunExpress yurt içinde ise Adana, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Malatya, Mardin, Samsun, Trabzon ve Van olmak üzere İzmir’den Türkiye’nin 12 şehrine uçuş düzenliyor.