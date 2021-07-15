'Süper babaanne' yeni yaşına torunuyla yarışarak girdi

AA

Rallide 1981'de co-pilot Türkiye şampiyonu olan 72 yaşındaki Tuna Kalaycı doğum gününü, aynı tutkuyla büyüttüğü oğlu Necati Kalaycı'nın 9 yaşındaki motokrosçu kızı Derin Kalaycı'yla yarışarak kutladı.

AA'nın haberine göre 1967-1974 yılları arasında yedi kez Türkiye Motokros-Sürat Şampiyonu olan Hasan Kalaycı motosiklet tutkusunu eşine ve çocuklarına da aşıladı.

Hasan Kalaycı'nın, yarışlarda kendisine eşlik etmesini istediği eşi Tuna Kalaycı, 1971'den itibaren Murat 124, Anadol ve Murat 131 otomobillerle eşinin co-pilotu olarak rallilere katıldı ve 1981'de rallide co-pilot Türkiye şampiyonu oldu.

Pistlerin tozunu yutan ve çocuklarını da aynı tutkuyla büyüten Kalaycı çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü Necati Kalaycı da 1990 ve 1992'de Türkiye Motokros Şampiyonluğunu kazandı.

Eşi Hasan Kalaycı'yı 2008'de kaybeden Tuna Kalaycı, oğlu Necati Kalaycı'nın kızı Derin doğduğunda, torununa ve gelinine birer motosiklet hediye etti.

BAYRAĞI TORUNUNA DEVRETMEYE HAZIRLANIYOR

Babaanne Kalaycı 73'üncü doğum gününü, 9 yıldır motor tutkusuyla büyüyen torunu Derin'le trafiğe kapalı alanda yarışarak kutladı.

Kalaycı, yaptığı açıklamada torunu ile motosiklete binmenin büyük bir mutluluk ve motivasyon kaynağı olduğunu dile getirdi.

Kalaycı, "Düşünsenize 73 yaşına girdiğimde torunumla motosiklete bindim. Yani bu çok büyük bir mutluluk. Ayrıca ben de hala bir şeyler yapıyor olmamı kendime kanıtlamış oldum. Çünkü gençlik yıllarımda motosiklete çok binerdim. Binmeyeli uzun zaman oldu." diye konuştu.

"GELİNİ BİLE MOTOSİKLET KULLANMADAN KABUL ETMEDİK"

Ailece iki tekerleğe sevdalı olduklarını belirten Kalaycı,"Biz ailece spora hastayız. Birçok ailede çocukları motosiklete binince kıyamet kopar. Bizde öyle bir şey olmaz. Çocuklarım da bu sevdaya küçük yaşta başladılar. Herkes kullanıyor bizim ailede, gelini bile motosiklet kullanmadan kabul etmedik. O da öğrendi ve ehliyetini aldı"dedi.

Ailenin diğer fertleri gibi 5 yaşında motosiklete binmeye başlayan Derin Kalaycı da hiçbir arkadaşının babaannesiyle motosiklet süremediğini ve bu yüzden kendisini çok şanslı hissettiğini belirtti.

Babaannesinin izinden giderek şampiyon olmak istediğini söyleyen Derin," Bugün babaannemin doğum gününü kutladık. Çok mutlu oldum. Ben de ileride babaannem gibi şampiyon olacağım" diye konuştu.

"Süper babaanne" Kalaycı'ya, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi ile Ankara Kent Konseyi ortaklığında yaklaşık 2 bin sporcunun katılımıyla düzenlenecek Başkent Spor Zirvesi'nde "Ankara'ya ödül kazandırmış eski sporcu"lar arasında olduğu için plaket verilecek.