Super Bowl devre arası gösterisinde Kendrick Lamar sahne alacak

Amerikan futbolunun final maçı Super Bowl'da devre arası gösterisinde hangi ismin sahne alacağı her yıl merakla beklenir. Bugüne dek Michael Jackson'dan Beyonce'ye, Rihanna'dan Lady Gaga'ya pek çok dev ismin sahne aldığı devre arasında bu yıl performans sergileyecek isim belli oldu.