Süper Kupa maç takvimi belli oldu! Süper Kupa yarı final maçları ne zaman, nerede oynanacak?
Turkcell Süper Kupa'da yarı final maçlarının oynanacağı tarihler, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen kura çekiminin ardından belli oldu. Bu yıl yeni formatıyla oynanacak 4 takımın katılımıyla düzenlenecek olan Süper Kupa'nın yarı finalinde Galatasaray ile Trabzonspor, Fenerbahçe ise Samsunspor karşılaşacak. Peki, "Süper Kupa yarı final maçları ne zaman, nerede oynanacak?" İşte Süper Kupa yarı final maç takvimi...
Süper Kupa yarı final maçlarında geri sayım sürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yaptığı açıklama ile Süper Kupa yarı final maç takvimini duyurdu. Süper Kupa yarı finalinde geçtiğimiz senenin şampiyonu Türkiye Kupası'nı 2. sırada tamamlayan Trabzonspor ile, Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe ise 3. Samsunspor ile karşılaşacak. Peki, "Süper Kupa yarı final maçları ne zaman, nerede oynanacak? Süper Kupa yarı final eşleşmeleri nasıl oldu?" İşte detaylar...
SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Turkcell Süper Kupa'da final maçının 10 Ocak 2026 Cumartesi günü oynanacağını duyurdu.
GALATASARAY-TRABZONSPOR SÜPER KUPA YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN, NEREDE OYNANACAK?
Galatasaray-Trabzonspor maçı 5 Ocak Pazartesi günü Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak.
FENERBAHÇE- SAMSUNSPOR SÜPER KUPA YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN, NEREDE OYNANACAK?
Fenerbahçe-Samsunspor maçı 6 Ocak Salı günü Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.
SÜPER KUPA FİNALİ NEREDE OYNANACAK?
Süper Kupa final maçı, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
Federasyondan yapılan açıklama şu şekilde:
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, dün yaptığı toplantıda Turkcell Süper Kupa tarihlerini ve final merkezlerini belirledi.
Buna göre, yarı final maçları 5 Ocak 2026 Pazartesi günü Gaziantep Stadyumu'nda ve 6 Ocak 2026 Salı günü Yeni Adana Stadyumu'nda, final müsabakası ise 10 Ocak 2026 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Müsabakaların saatleri daha sonra ilan edilecek.
Bu yıl ilk kez 4 takımın katılımı ile düzenlenecek olan Turkcell Süper Kupa'da, daha önce 8 Mayıs 2025 tarihinde Federasyonumuzca ilan edilen eşleşme alternatiflerine göre Galatasaray ile Trabzonspor, Fenerbahçe ile de Samsunspor eşleşmişti. Hangi eşleşmenin hangi ilde oynanacağı ise 21 Kasım Cuma günü saat 15.00'te TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kulüplerimiz ile birlikte yapılacak olan kura çekimi sonucunda belirlenecek.
Türkiye Futbol Federasyonu olarak Turkcell Süper Kupa'ya katılacak takımlarımıza başarılar dileriz.