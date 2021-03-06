Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Ligde 29. hafta bugün oynanan 2 maçla başladı. İşte hem alt hem de üst sıraların karıştığı ve merakla araştırılan Süper Lig 29. hafta puan durumu, maç sonuçları ve haftanın maçları...
SÜPER LİG 29. HAFTA FİKSTÜRÜ
6 Mart Cumartesi:
16.00 Yukatel Denizlispor 3-2 Yeni Malatyaspor (Denizli Atatürk)
19.00 Beşiktaş 2-1 Gaziantep (Vodafone Park)
7 Mart Pazar:
13.30 Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir (Eryaman)
16.00 Atakaş Hatayspor-Hes Kablo Kayserispor (Antakya Atatürk)
19.00 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor (Türk Telekom)
8 Mart Pazartesi:
16.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (Medical Park)
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa (Antalya)
19.00 İttifak Holding Konyaspor- Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
SÜPER LİG 29. HAFTA PUAN DURUMU (6 MART)
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