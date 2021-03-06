Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Ligde 29. hafta bugün oynanan 2 maçla başladı. İşte hem alt hem de üst sıraların karıştığı ve merakla araştırılan Süper Lig 29. hafta puan durumu, maç sonuçları ve haftanın maçları...

SÜPER LİG 29. HAFTA FİKSTÜRÜ

6 Mart Cumartesi:

16.00 Yukatel Denizlispor 3-2 Yeni Malatyaspor (Denizli Atatürk)

19.00 Beşiktaş 2-1 Gaziantep (Vodafone Park)

7 Mart Pazar:

13.30 Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir (Eryaman)

16.00 Atakaş Hatayspor-Hes Kablo Kayserispor (Antakya Atatürk)

19.00 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor (Türk Telekom)

8 Mart Pazartesi:

16.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (Medical Park)

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa (Antalya)

19.00 İttifak Holding Konyaspor- Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

SÜPER LİG 29. HAFTA PUAN DURUMU (6 MART)